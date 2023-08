US-Amerikaner Edward Murin forscht nach deutschen Vorfahren in Riede

Edward Murin in New York City. Das Foto zeigt den 62-Jährigen genau an dem Ort, an dem sein Vorfahr Heinrich F. C. Meyer in den 1870er- und 1880er-Jahren lebte. Heute ist dort ein kleiner Park am Ufer des East River. © Privat

Riede / New York City – Anfang Juni ploppt eine ungewöhnliche E-Mail im Postfach der Bücherkiste in Riede auf: „Hello, my ancestors are from Riede.“ – „Hallo, meine Vorfahren sind aus Riede.“, schreibt ein Edward Murin. Er lebe in den USA und suche eine Chronik von Riede.

Nicole Roth ist elektrisiert und gleichzeitig irritiert. „Ich dachte, das ist ein Fake“, gibt sie zu. „Aber dann hat er auch versucht, hier im Laden anzurufen und da wusste ich, das ist kein Scherz.“ Sie antwortet und ein lockerer E-Mail-Austausch über den großen Teich beginnt.

Die gesuchte Chronik von Riede – kein Problem für die Bücherkistenchefin. Das große Werk „Heimatbuch Riede, Felde, Heiligenbruch“ sowie der Bildband „Riede im Wandel der Zeit“, beide veröffentlicht von Heimatforscher Dr. Fritz Garvens, waren schnell organisiert. Roth recherchierte Versandmöglichkeiten in die USA. Billig war die Sache nicht, aber der 62 Jahre alte Edward Murin meinte es ernst und überwies einen dreistelligen Betrag für Chronik, Bildband und den Versand im Voraus, was letzte Zweifel an seiner Seriösität zerstreute. Drei Wochen später hielt er die Bücherpost aus Deutschland in Händen und war total begeistert – „I am thrilled to death“, schrieb er Nicole Roth.

Bücherkisten-Chefin Nicole Roth und der Amerikaner Edward Murin schrieben sich immer wieder E-Mails. Sie unterstützte ihn bei der Suche nach Schriften über Riede. © Claudia Schlüter-Ehrecke

Eine zweite Sendung mit einer Ehrennadel des MTV Riede und Aufklebern des Sportvereins folgte – ebenfalls ein Herzenswunsch von ihm. Er habe sich unheimlich darüber gefreut, schrieb Murin und schickte ein Foto seines Wanderhutes, an der Anstecknadeln aus allen deutschen Städten, aus denen er Vorfahren vermutet, befestigt sind. Hier, vorne mittig, wolle er die Ehrennadel platzieren. Er sei so froh, dass sich Nicole Roths und sein Weg gekreuzt hätten.

Was das Interesse des Amerikaners an Riede ausgelöst habe, verriet er Roth ebenfalls. Er habe über den Ahnenforschungsdienstleister Ancestry die Einbürgerungsurkunde eines mutmaßlich mit ihm Verwandten gefunden. Henry Meyer heiße er. „Na super, dachte ich. Meyer ist ja so ziemlich der zweithäufigste Name in der Gegend hier. Wo soll man denn da ansetzen“, fragte sich Nicole Roth.

Und an dieser Stelle kommt die Kreiszeitung ins Spiel, die sich von Edward Murin dessen bisherige Recherchen schildern lässt. Murin lebt in Clark, einem 15.000 Einwohner zählenden Ort unweit von New York City und sagt: „Bis vor kurzem wusste ich nur, dass meine Meyer-Vorfahren in Hamburg, Deutschland, lebten“. Da dieser Name in Deutschland sehr häufig vorkomme, habe er sich an das Hamburger Ahnenforschungsunternehmen Beyond History gewandt. Die Experten konnten seine Vorfahren bis nach Riede zurückverfolgen.

Demnach sei er mit einem Johann Heinrich Meyer verwandt, der am 9. Februar 1809 in Riede geboren worden sei. Die Urkunde über seine in der Rieder St.-Andreas-Kirche am 12. Februar 1809 stattgefundene Taufe führe Heinrich Rügge, Harm Ortmann und Heidewig Wicken als Paten auf. Es gebe auch Hinweise, dass die Meyers in Riede zuvor Ellmers oder Elmer hießen und einen Hof in Ketsche hatten.

Johann Heinrich Meyer sei dann später zwecks Arbeitssuche von Riede nach Hamburg gezogen, wo er 1840 im berühmten Hamburger Michel die aus Dänemark stammende Friederike Caroline Möller heiratete. Acht Jahre später kam der gemeinsame Sohn Heinrich Friedrich Christian Meyer zur Welt. Im Alter von 15 Jahren, im Jahr 1863, sei Heinrich F. C. Meyer dann in die USA ausgewandert, habe 1874 in New York City seine Frau Barbara Steuer geheiratet und 1884 die amerikanische Staatsbürgerschaft erhalten. Das Paar habe in New York City gelebt und Meyer dort als Malzer gearbeitet. 1877 wurde eine Tochter namens Katherine geboren.

Murins Urgroßeltern mütterlicherseits um 1900: Katherine Beutner (geb. Meyer) und George Beutner. Die Fotos stehen eingerahmt auf der Kommode in Murins Haus in Clark. © Privat

Edward Murin besitzt einige Fotos seiner deutschen Vorfahren, zum Beispiel von besagter Urgroßmutter Katherine Beutner, geborene Meyer. „Laut meiner Mutter wurde sie liebevoll Nana genannt und war eine wirklich wunderbare Seele. Ich wünschte, ich hätte sie kennengelernt“, berichtet er. Auch ein Foto von Katherines Mann George Beutner sei noch im Familienbesitz. Dieser stamme gebürtig aus Berlin. Das Paar habe im Jahr 1900 in New York City geheiratet.

Einen deutschen Nachnamen trägt Edward Murin indes nicht. Es handele sich vielmehr um einen rusinischen Namen. Seine Vorfahren väterlicherseits, so seine Recherchen, stammen aus der Ostslowakei (damals Österreich-Ungarn) und seien Karpatho-Russinen gewesen.

Inzwischen hat Murin auch schon Postkarten von Riede, eine Broschüre über die St.-Andreas-Kirche, eine Kaffeetasse mit Riede-Motiv sowie einen Kugelschreiber ergattert. Sehr glücklich mache ihn dies. „Es trägt dazu bei, die Geschichte meiner Familie bunter zu machen, als nur eine Liste von Fakten und Daten zu sammeln“, sagt der Hobby-Ahnenforscher.

Er möchte noch mehr über seine Vorfahren in Riede erfahren und hofft dabei auf die Hilfe der Zeitungsleser. „Ich würde gerne wissen, ob Johann Heinrich Meyer Brüder oder Schwestern hatte und ob diese in Riede geblieben sind oder mit nach Hamburg gingen.“ Wer helfen könne, möge ihm eine E-Mail schreiben an murinedward.790@gmail.com.

Von Claudia Schlüter-Ehrecke