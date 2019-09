Urteil verschärft: Lebenslänglich für Haupttäter

Strafkammer bewertet Brandstiftung als Mord

+ In diesem Haus in Riede starben nach einer Brandstiftung im November 2015 zwei Menschen. Der Haupttäter der als Mord bewerteten Tat wurde gestern zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Die Ruine ist mittlerweile abgerissen worden.

Riede/Verden – Knapp vier Jahre nach der Tat und nach elfmonatiger Verhandlung ist gestern Nachmittag am Landgericht Verden das Urteil in dem Verdener Landgerichtsprozess um einen Brand mit zwei Toten in Riede gefallen. Anders als in einem ersten Prozess gelangte die nun zuständige 8. Große Strafkammer bei der Neuverhandlung nach erfolgreicher Revision der Staatsanwaltschaft zu der Überzeugung, dass es Mord und Betrug war. Der 47 Jahre alte Angeklagte ist zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt worden.