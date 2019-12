Drei Verletzte bei einer Kollision in Morsum

Bei einem Unfall in Ahsen-Oetzen (Gemeinde Morsum) sind am Sonntagabend drei Menschen verletzt worden. Schnell kümmerten sich Ersthelfer um die Verletzten vor Ort.

Morsum - Die Kollision ereignete sich am Sonntag gegen 20.30 Uhr auf der Verdener Straße in Ahsen-Oetzen in der Gemeinde Morsum.

Der 18-jährige Fahrer eines Chrysler Dodge wollte nach ersten Erkenntnissen der Polizei den BMW eines 63-jährigen Fahrers überholen und stieß mit frontal mit diesem zusammen, als der 63-Jährige plötzlich nach links auf ein Grundstück abbiegen wollte.

Sowohl der 63-Jährige als auch eine 59-jährige Mitfahrerin zogen sich schwere Verletzungen zu und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Eine 17-jährige Mitfahrerin im Chrysler Dodge verletzte sich leicht.

Unfall in Morsum: Autos schleudern gegen Zäune

Die Autos schleuderten nach dem Aufprall gegen Zäune mehrerer angrenzender Grundstücke. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt. Die Verdener Straße war für fast zwei Stunden voll gesperrt.

Die Ermittlungen der Polizei dauern derzeit an. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 04202/9960 zu melden.

Die Feuerwehr lobte das vorbildliche Verhalten der Ersthelfer, die sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und der Feuerwehr um die Unfallbeteiligten kümmerten.

Rubriklistenbild: © Kai Moorschlatt