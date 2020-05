Schwerer Motorradunfall in Emtinghausen: Hubschrauber im Einsatz

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Emtinghausen schwer verletzt worden. Er wurde von einer Autofahrerin übersehen.

Emtinghausen - Der 59-jährige Motorradfahrer war am Samstag gegen 14.40 Uhr auf der L354 aus Emtinghausen kommend in Richtung Bahlum unterwegs. An einer Kreuzung wollte eine entgegenkommende 32-jährige Autofahrerin nach links in den Waldweg abbiegen. Dabei übersah sie den Motorradfahrer, es kam zum Zusammenstoß. Das teilt die Polizei mit.

Der 59-Jährige wurde dabei auf den Grünstreifen geschleudert und schwer verletzt. Er kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Es entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro. Für die Unfallaufnahme wurde die L354 in Höhe der Kreuzung für etwa 1,5 Stunden voll gesperrt.

