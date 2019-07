Mann kommt von der Straße ab und landet im Graben

Glimpflicher als zunächst befürchtet verlief ein Unfall am Mittwochabend gegen 22.15 Uhr auf der Deichstraße in Emtinghausen.

Emtinghausen – Ein polnischer Erntehelfer war auf der Rückfahrt vom Angeln von der Fahrbahn geraten und in einen Graben gerutscht. Gegenüber der Polizei gab der Mann an, kurz eingenickt zu sein. Das Auto landete auf dem Dach in einem Graben. Der Fahrer konnte sich selbst befreien.

Als die Freiwillige Feuerwehr Emtinghausen eintraf, war unklar, ob sich noch eine weitere Person im Auto befand. Darum wurde der Wagen umgehend aufgerichtet. Zudem wurde vorsichtshalber die Gegend abgesucht.

Fahrer kommt verletzt ins Krankenhaus

Letztlich stellte sich heraus, dass der Fahrer allein unterwegs war. Der Pkw wurde schließlich mit Hilfe eines Treckers aus dem Graben gezogen. Der Fahrer wurde verletzt ins Krankenhaus gefahren.

