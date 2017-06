Umbauten und Tierwohl

Gemeinderat zögert zunächst bei Masthähnchenstall-Plänen

THEDINGHAUSEN - Ohne Probleme winkte der Gemeinderat Thedinghausen den Bauantrag für zwei Ausläufe an einem Ferkelzuchtstall in Morsum durch. Dagegen gab es Bedenken gegen den ebenfalls vom Betreiber beantragten Umbau mit Sanierung von zwei Masthähnchenställen am Streekweg in Ahsen-Oetzen.