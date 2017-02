„Überlassen Sie Absichern Jüngeren“

Thedinghausen - „Erste Hilfe ist ganz einfach – auch für Laien“, sagt Werner Bender. Über die wichtigsten Handgriffe informierte er gestern Nachmittag rund 20 „Junggebliebene“ im Thedinghauser Erbhof. „Erste Hilfe für Junggebliebene“ lautete nämlich der Titel seines Vortrags.

Die Teilnehmer waren von der Veranstaltung des Seniorenbeauftragten der Samtgemeinde Thedinghausen, Dietrich Daude, angetan. „Wir haben viel gelernt“ und „Es war sehr anschaulich“, lobten sie und dankten dem Rettungssanitäter aus Intschede, der mit seiner Firma „help2do“ Seminare veranstaltet, mit Applaus.

Ohne Vorreden stieg Bender gleich ins Thema ein. Sein Beispiel: Der Fahrer vor einem fährt gegen einen Baum – was tun? „Warnblinker anstellen“, riefen die Besucher. Richtig, und dann? „Warnweste anziehen und Warndreieck aufstellen“, antworteten andere. Auch richtig, aber nicht so ganz.

„Warnweste anziehen: Ja, denn wir sollten an unseren eigenen Schutz denken“, erklärte der Referent und ergänzte: „Kümmern Sie sich um den oder die Verletzten. Überlassen Sie es Jüngeren, die Unfallstelle abzusichern. Die sind schneller als Senioren.“ Einsichtiges Nicken.

Also, der Verletzte. „Er ist ansprechbar und sagt, wo er Schmerzen hat. Soll er im Auto bleiben oder holen Sie ihn heraus?“, fragte Bender. Einige Teilnehmer wollten den Verunglückten im Wagen lassen, andere ihn herausholen.

+ „Notfalldosen“ werden für den Fall des Falles am besten im Kühlschrank aufbewahrt. In die grün-weißen Behälter gehören etwa Impfpass, Medikamentenplan und Patientenverfügung .

Letzteres ist richtig. „Bringen Sie den Verletzten an eine sichere Stelle, geben Sie ihm Wasser, wenn er darum bittet, und lassen Sie ihn rauchen, wenn er möchte.“

Anschließend wählt der Helfer den Notruf. Aber welchen? 110, 112 oder 911? „Am besten 112. Der Disponent wird Sie dann fragen, wo der Unfall passiert ist, was geschehen ist, wieviele Verletzte es gibt und welcher Art die Verletzungen sind. Dann warten Sie beim Verunglückten“, zählte der Sanitäter auf.

Wenn ein Unfallopfer nicht ansprechbar ist: in die Innenseiten der Oberarme zwicken. Erfolgt keine Reaktion, ist der Mensch bewusstlos. Jetzt den Notruf wählen. Bei Atemstillstand anschließend sofort mit Herzdruckmassage beginnen. Beatmen sei nicht notwendig. Da staunte manch ein Teilnehmer. Hatte man das doch vor Jahren im Erste-Hilfe-Kurs gelernt.

„In der Lunge befindet sich Restsauerstoff, der ins Gehirn gepumpt werden muss. Das machen wir so lange, bis der Notarzt übernimmt“, erläuterte Bender. Keine Sorge: Rippen könne man nicht brechen.

Die Besucher erfuhren außerdem, dass ein Herzinfarkt bei Männern andere Symptome zeigt als bei Frauen und ein Schlaganfall ohne Schmerzen einhergeht. Erste Hilfe bei Anzeichen von Über- und Unterzuckerung, allergischen Reaktionen und Sich Verschlucken waren weitere Themen, zudem wichtigste Handgriffe, um Säuglingen und Kleinkindern zu helfen.

Zum Abschluss stellte Daude die kleine „Notfalldose“ vor, die in der Kühlschranktür aufbewahrt wird. „Hinein gehören beispielsweise Notfall- und Impfpass, Medikamentenplan und Patientenverfügung“, sagte er.

Sind im Notfall die Retter da und sehen auf der Innenseite der Wohnungstür und am Kühlschrank den Aufkleber, nehmen sie die Dose mit ins Krankenhaus. „Denn in der Aufregung einer solchen Situationen vergisst man manches, und so sind wichtige Informationen sofort verfügbar“, erläuterte Daude. Wer eine „Notfalldose“ haben möchte, meldet sich bei ihm unter Telefon 04204/ 7306. - is