Ein stilles Örtchen am Busbahnhof?

UBL bringt barrierefreie WC-Anlage mit automatischer Reinigung an der Syker Straße ins Spiel

+ © Christian Walter Die UBL Thedinghausen wünscht sich die Errichtung einer öffentlichen Toilettenanlage im Bereich des Busbahnhofs. © Christian Walter

Die Unabhängige Bürgerliste (UBL) Thedinghausen bringt eine öffentliche, barrierefreie, automatische Toilettenanlage am Busbahnhof an der Syker Straße ins Spiel.

Eine öffentliche Toilettenanlage am zentralen Busbahnhof an der Syker Straße wünscht sich die Unabhängige Bürgerliste (UBL) Thedinghausen und bittet in einem entsprechenden Schreiben an die Gemeindeverwaltung sowie die Ratsmitglieder darum, auf der nächsten Ratssitzung darüber abstimmen zu lassen. „Derzeit gibt es dort keine öffentliche Toilettenanlage. Dies ist für eine Gemeinde in der Größe Thedinghausens nicht angemessen und wirkt sich auch negativ auf das Image des Ortes aus“, begründet die Partei ihre Initiative.

Auch größere Kommunen teils (noch) ohne WC am ZOB

Zum Thema Größe folgende Einordnung: Das etwa doppelt so viele Einwohner zählende Oyten verfügt an seinem Busbahnhof ebenfalls nicht über ein öffentliches WC, das viermal so große Achim (noch) nicht einmal über einen ZOB. Am dortigen Bahnhof befindet sich ein solcher derzeit im Bau, und immerhin soll es in der größten Stadt des Landkreises künftig einige Meter weiter, an der baldigen „Mobilitätsstation“, eine öffentliche Toilette geben. Am ZOB in der Kreisstadt Verden steht immerhin ein einfaches, aber barrierefreies öffentliches WC in Containerbauweise.

Die UBL in Thedinghausen stellt sich als „nachhaltige Alternative“ dazu, dass „einige Geschäftsleute freundlicherweise die Benutzung ihrer Toiletten auch ohne Konsumzwang gestatten“, was aus Sicht der Bürgervereinigung „jedoch nicht die Regel sein sollte“, nicht nur WC-Container vor. Sie bringt für den Bereich des Thedinghauser Busbahnhofs eine barrierefreie, selbstreinigende Automatik-Toilette ins Spiel. Eine solche lasse sich je nach Bauart gut ins Ortsbild integrieren.

Ferner böte sich der UBL zufolge mit einer solchen automatischen Toilettenanlage neben der möglichen Nutzung durch Menschen im Rollstuhl und dem Vorhandensein eines Wickeltisches der Vorteil, dass sie sicher vor Vandalismus sei: „Die Verweildauer bis zum automatischen Öffnen der Türe ist einstellbar, ebenso wie die Menge der Seife und des Toilettenpapiers. Die Spiegel bestehen aus poliertem, rostfreiem Stahl.“

Automatische Reinigung nach jeder Benutzung angedacht

Schließlich geht die UBL auf das Hygienekonzept ein, das eine Automatik-Anlage bieten könne: „Ein Bodendrucksensor registriert das Verlassen oder auch ein ,Nachgehen‘ einer weiteren Person und stellt somit sicher, dass der Reinigungsvorgang erst eingeleitet wird, wenn sich keine Person mehr in der Anlage befindet. Wände werden sauber gespritzt und vom Boden Papierreste oder Ähnliches in Abfallsammelbehälter gespült. Das WC-Becken wird eingefahren, um ebenfalls mit Wasserdruck abgespritzt und zusätzlich desinfiziert zu werden. Anschließend wird alles per Druckluft getrocknet. Dieser Vorgang dauert circa 45 Sekunden und erfolgt nach jeder Benutzung der Toilette.“

Bezüglich der Finanzierung sei laut UBL anzumerken, „dass solche Anlagen verschiedener Hersteller gekauft oder gemietet werden können, außerdem besteht die Möglichkeit, eine Benutzungsgebühr zu erheben. Ferner könnte geprüft werden, ob auch ein Zuschuss über EU-Fördermittel möglich wäre, da der Busbahnhof seinerzeit auch darüber gefördert wurde.“ Angaben zur möglichen Höhe der Kosten für den Haushalt der Gemeinde macht die UBL nicht.

Bislang kein Thema im Gemeinderat

Das Schreiben der UBL datiert vom 6. März. Auf der Tagesordnung der ersten Gemeinderatssitzung nach diesem Datum – am 14. März – stand das Thema nicht. Für die kommende Sitzung am 18. April ist noch keine Tagesordnung öffentlich einsehbar.

