Traditionsbäckerei Klatte in Thedinghausen wird abgerissen

Von: Philipp Köster

Grafische Ansicht des Neubaus, der an der Stelle der ehemaligen Bäckerei Klatte ab September entstehen soll. © Grafik: Gap Bauprojekte

Thedinghausen – Im Thedinghauser Ortskern wird dieser Tage das Haus der früheren Bäckerei Klatte abgerissen. Der Bagger ist zunächst im rückwärtigen Bereich von der Poststraße aus aktiv. Das Gebäude stand seit knapp zwei Jahren leer, nachdem Fred und Anja Elvers im September 2021 für immer den Ofen der seit 1914 bestehenden Traditionsbäckerei erkalten ließen.

Der Konkurrenzdruck und die Auswirkungen der Corona-Pandemie hatten das Ehepaar zur Aufgabe bewogen. Damit schloss damals die letzte Bäckerei, die ihre Backwaren noch vor Ort produzierte.

Das Ehepaar hatte das Grundstück bereits Monate vor der Schließung an den Langwedeler Investor Ilyas Kilinc verkauft. Seinen Plänen zur Errichtung von zwei Mehrparteienhäusern mit acht Wohneinheiten nach einem möglichst raschen Abriss schob der Thedinghauser Gemeinderat aber bereits im Frühsommer 2021 einen Riegel vor. Das Gremium brachte neben einer Veränderungssperre per Aufstellungsbeschluss eine mittel- bis langfristig ausgerichtete Bauleitplanung für die Hauptgeschäftsstraße auf den Weg, die mehr Raum für Rad- und Fußwege sowie Nebenanlagen vorsieht. Das Bauprojekt hätte in der geplanten Form allerdings zum Gegenteil geführt. Investor und Gemeinde blieben aber in Gesprächen, die zu einer Abänderung der Pläne führten. Das war auch gut so, denn Kilinc hatte seine Pläne auf Grundlage geltenden Baurechts ausarbeiten lassen. Im ungünstigen Fall wären auf Thedinghausen Entschädigungszahlungen im sechs- oder gar siebenstelligen Bereich zugekommen.

Der Altbau wird zunächst von der Poststraße aus abgerissen (links). © Schlüter-Ehrecke

Im September 2022 gab der Gemeinderat einer Ausnahme von der Veränderungssperre und den modifizierten Plänen seinen Segen. Diese sehen nur noch ein Haus vor. Konkret handelt es sich laut Investor Kilinc um sechs Zwei-Zimmer und sieben Drei-Zimmer-Eigentumswohnungen sowie zwei Gewerbeeinheiten. Der Beginn der Vermarktung erfolge im September 2023. „Wegen einer Gewerbeeinheit führen wir momentan Gespräche mit einem Akustiker“, so Ilyas Kilinc. Die Baugenehmigung für die im September startenden Arbeiten liege vor. Die Fertigstellung ist für Herbst 2024 vorgesehen.

Parkende Autos erschweren den Seitenwechsel. © privat

Indessen hat die für den Abriss eingerichtete Baustellenabsperrung an der Braunschweiger Straße zumindest bei einem Bürger Unverständnis hervorgerufen. Fahrradfahrer oder auch behinderte Menschen würden beeinträchtigt, weil sie gegenüber des ehemaligen Kaufhauses Kastendieck (heute „Active fashion & more by Iris“) die Straßenseite wechseln müssen, indem sie den Fußgängerüberweg nutzen. Bei der Bedarfsampel auf Höhe der Arztpraxis Dr. Röpke hinter der Baustelle können sie dann wieder auf die andere Seite. Wenn aber ein Auto neben dem abgesenkten Bordstein parke, sei der Seitenwechsel für Menschen mit Handicap schwierig, kritisiert der Leser, der seinen Namen nicht in der Zeitung genannt wissen will.

Bernd Junker, Chef der Thedinghauser Polizeistation, sieht das anders. Er habe sich vor Ort ein Bild gemacht und findet die vom Landkreis als Genehmigungsbehörde abgenommene Lösung mit dem zweimaligen Straßenwechsel unter Nutzung der Querungshilfen „sinnvoll und richtig“. Wenn ein parkendes Auto den Zebrastreifen blockiere, werde das nach Meldung entsprechend sanktioniert. Der Bereich werde beobachtet. Die Kritik des Bürgers sei bislang die einzige vorgebrachte. „Ich habe aber kein Problem, mit dem Herrn einen Ortstermin zu machen“, sagt Polizeichef Junker.

Eine Bürgerin aus Riede lobt sogar die jetzige Situation, die sich dank der Baustellenampel und deutlich weniger parkender Autos für Radfahrerinnen und Radfahrer verbessert habe.

