Totes Schaf am Feldrand entdeckt

Riede - Hermann Witte, Inhaber von Wittes Reitanlage in Riede, traute am Dienstagvormittag seinen Augen nicht. Beim Düngerstreuen auf seinem Ackerland „Im Limmer“ am Feldrand fand er ein kräftiges, etwa 50 Kilogramm schweres totes Schaf an einer Hecke. Es lag sicherlich schon einige Tage dort.

Witte: „Einfach so entsorgt. Welche gewissenlose Person macht so etwas?“ Das Schaf hatte keine Ohrmarke. Hermann Witte informierte die Polizei in Thedinghausen, die veranlasste, dass das Veterinäramt Verden sich bei ihm erkundigte und das tote Tier zur fachgerechten Entsorgung abholen wird.

Hermann Witte hat das Schaf per Radlader mit zum Hof genommen. Er meint: „Schon sehr oft wurde im Wirtschaftsweg Limmer viel Unrat, Haushaltsmüll, Baustoffe und mehr entsorgt, dieses ist der absolute Gipfel.“

jb