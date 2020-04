Totengedenken über 25 Jahre hinaus

Der Anfang ist gemacht: Zwei Grabsteine stehen bereits am Metallrahmen am Emtinghauser Friedhofseingang, weitere sollen folgen. Wenn der Platz nicht mehr reicht, soll der Aufstellungsort entsprechend vergrößert werden. Foto: sp

Emtinghausen – 25 Jahre dauert in der Regel die Ruhezeit für die Belegung einer Grabstelle. Wenn dann die Frist von den Nachkommen nicht verlängert wird – sei es, weil es keine gibt, oder diese als künftige „Nutzer“ nicht mehr vor Ort wohnen, wird mit der Grabstelle Tabula rasa gemacht – sie wird eingeebnet, der Grabstein wird entsorgt. Im Fachjargon heißt dieser Vorgang abräumen. Nichts erinnert dann öffentlich noch an den Verstorbenen.

Diese Vorgehensweise stört viele Emtinghauser Ratsmitglieder und Bürgermeister Gerold Bremer.

Auf dem gemeindeeigenen Emtinghauser Friedhof werden deswegen seit kurzer Zeit „abgelaufene“ Grabsteine nicht mehr entfernt. Stattdessen werden sie im Eingangsbereich gut sichtbar aufgestellt – natürlich nur, wenn die Angehörigen dieser Vorgehensweise zustimmen. Zwei Grabsteine sind von Gemeindearbeiter Ingo Apmann bereits an einem stabilen Metallrahmen aufgestellt worden, ein dritter liegt bereit.

„Natürlich beachten wir dabei die Sicherungsvorschriften“, erklärt Bürgermeister Bremer. „Die Grabsteine sind gegen Umfallen gesichert, damit beispielsweise spielende Kinder nicht in Gefahr geraten.“

Gerold Bremer weiter: „Der Gemeinderat und auch ich sind der Meinung, dass die Vergangenheits- und Friedhofskultur in vielen Bereichen immer mehr abnimmt. Viele Emtinghauser und Bahlumer haben zu den Namen der Verstorbenen aber immer noch einen Bezug, auch wenn diese schon mehr als 25 Jahre tot sind. Es kann nicht sein, dass jemand ein ganzes langes Leben in unserem Ort gelebt, und der Allgemeinheit vielleicht sogar viel gegeben hat, und dann bleibt nach zwei Dutzend Jahren nur noch ein kleiner Haufen Schutt. So darf dörfliche Erinnerungskultur nicht aussehen. Wenn der Grabstein verschwindet, verschwindet auch der Mensch endgültig.“

Der Bürgermeister weist auf einen weiteren Aspekt der Aktion hin: „Auf den meisten Grabsteinen stehen stets mehrere Namen. Alte Familiennamen reichen teils viele Jahrzehnte zurück. Da verschwindet mit dem Grabstein auch ein Stück Ortsgeschichte.“

„Perspektiv könnte ich mir vorstellen, diese Art des Gedenkens in irgendeiner Form auch auf Personen auszudehnen, bei denen eine Urnenbestattung stattgefunden hat.“ sp