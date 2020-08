Tödliche Falle für Brassen, Rotaugen & Co.

Erstickt, gestrandet, aufgequollen: Viele große Fische wie diese Brassen finden im Frühjahr den Weg in den See und verenden im Sommer bei trockener Witterung. Die durchschnittliche Wassertiefe würde mit einer Weser-Öffnung dauerhaft zwei Meter betragen. Rainer Becker deutet auf die zahlreichen Fischkadaver im „Intscheder Hafen“, der aktuell nur noch mit wenig Wasser gefüllt ist. Seit mehreren Jahren setzt sich der Sportfischer und Gewässerschützer mit den Vereinskollegen für eine erneute Weser-Öffnung ein.

Intschede – Sie liegen auf dem Schlick oder treiben zu Hunderten im letzten Rest des aufgeheizten Wassers – große Brassen, Rotaugen, Giebel oder auch zahlreiche Edelfische. Ein trauriges Bild bietet sich in diesen Tagen dem Betrachter des als „Intscheder Hafen“ bezeichneten Gewässers. Seit Jahren wehren sich die Mitglieder des Sportfischervereins Verden gegen dieses wiederkehrende Ereignis. „Obwohl Maßnahmen beschlossen wurden und die Kostenträgerschaft geklärt ist, ist hier noch nichts passiert“, beklagt Dr. Rainer Becker. „Wir müssen dieses wiederkehrende Fischsterben endlich stoppen.“

Der „Intscheder Hafen“ sei ein einzigartiges Nebengewässer der Weser, zwar künstlich geschaffen, aber deshalb nicht weniger wertvoll. Das Gewässer mit Altarm-Charakter diene der Fischfauna als ein wichtiges Rückzugsgebiet und Laichgewässer, biete vielfältigen Insektenarten eine Heimat und Wasservögeln eine Brutstätte. „Solche Biotope gibt es am unteren Weserlauf nur noch sehr selten“, erklärt der zweite Vorsitzende des Vereins der Sportfischer Verden-Aller.

Die Bezeichnung „Hafen“ täusche ein wenig über die ökologische Bedeutung hinweg und deute auf eine weit zurückliegende Nutzung. Entstanden ist der lang gezogene See im Zuge von Deichbauarbeiten bereits im 18. Jahrhundert. Die Zufahrt sei Ende des 19. Jahrhunderts zum ersten Mal verlandet, so der Biologe. Später sei eine erneute Öffnung erfolgt sowie die Verwendung als Hafen für die Treidelschifffahrt in 1920er- und 1930er-Jahren. Später war dort eine Pegelstation eingerichtet worden, deren Reste heute noch erkennbar sind.

Seit Ende dieser Nutzungsphase verzeichnen die engagierten Gewässerschützer des Sportfischervereins eine stete Verlandung der Zufahrt und damit wiederkehrende Fischsterben. Das Dilemma: Während der Frühjahrshochwasser, wenn der Zugang überspült und offen ist, finden Fische aller Größen den Weg in den See und nutzen ihn als Rückzugsgebiet. Später, wenn der Pegel den Normalstand erreicht, sind die Schuppenträger eingeschlossen. „Es erfolgt sozusagen über die Jahre eine Akkumulation des Fischbestandes“, erklärt der 69-Jährige. „Immer mehr Fische geraten hinein, aber nicht wieder raus.“ Sobald anhaltende Dürre und Hitze aber das Gewässer austrocknen, folge Sauerstoffmangel und zwangsläufig ein Fischsterben. Schwer wiege zudem ein fortschreitender Verlandungsprozess.

Eine Entschlammung und dauerhafte Öffnung der Zufahrt würde Abhilfe schaffen. Als Voraussetzung haben die Sportfischer auf eigene Kosten Analysen in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse die mögliche Umsetzung und Nutzen der Maßnahme bescheinigen. Weiterhin haben die Initiatoren 2015 einen Arbeitskreis ins Leben gerufen, der alle beteiligten Behörden, Eigentümer und Interessenvertreter an einen Tisch holt. Von der unteren Naturschutzbehörde bis zur Gemeindeverwaltung sind sich alle Vertreter darüber einig, dass Rettungsmaßnahmen erfolgen müssen. „Ursprünglich wollten wir Fördermittel einer Bundesinitiative zum Erhalt von Auengewässern in Anspruch nehmen“, beschreibt Becker den weiteren Fortgang. Aber die Antragstellung sei kompliziert, und deshalb wurde empfohlen, den Förderantrag nicht beim Bundesamt für Naturschutz, sondern beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) zu stellen und mit der Maßnahme und der Unterhaltung zu beauftragen. „Es gibt sogar einen Aktenvermerk der Gemeindeverwaltung, dass die Maßnahme unter Kostenträgerschaft der WSA genehmigt ist und 2020 durchgeführt werden solle.“ Passiert ist noch nichts, weil zuletzt die Voraussetzung – eine neue Förderrichtlinie innerhalb des WSA – bisher noch nicht umgesetzt worden sei.

Auch wenn sich viele Vereinskollegen inzwischen enttäuscht abwenden, resignieren will Becker nicht: „Wir drängen weiter auf eine Umsetzung der notwendigen Maßnahme“, sagt der Naturfreund. Die Erhaltung dieses wertvollen Gewässers als ökologischer Trittstein liege nicht nur ihm und seinen Mitstreitern sehr am Herzen, sondern auch vielen Anwohnern. sch