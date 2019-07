Euke Jörgen Koos neuer Sozialarbeiter im Thedinghauser Jugendzentrum

Thedinghausen – Euke Jörgen Koos ist ausgebildeter Sozialpädagoge und systemischer Psychotherapeut – und seit einigen Wochen Sozialarbeiter im Thedinghauser Jugendzentrum.

Wie landet solch ein Mann ausgerechnet in Thedinghausen? „Der Job hat mich gefunden, nicht ich den Job“, meint Koos. Er erinnert sich daran, wie er als ehrenamtlicher Mitarbeiter in der Flüchtlingsinitiative „Ankommen in Thedinghausen“ Kontakt zu vielen Thedinghausern bekam – von seinem Vorgänger „Oskar“ Hahn bis hin zu Dieter Mensen und Pastorin Cathrin Schley. Da war der Weg ins Jugendzentrum nicht mehr weit – dies umso mehr, als dass Koos mit seiner Ehefrau in Wulmstorf wohnt und die Gattin als Tierärztin in Eißel zudem beruflich eng an Thedinghausen gebunden ist.

Lena Krieger, schon mehrere Jahre als Sozialarbeiterin im Jugendzentrum tätig, freut sich jedenfalls riesig über den neuen Kollegen. „Ein netter Typ. Die menschliche Chemie stimmt. Wir ergänzen uns aber auch auf der professionellen Ebene, zumal es für die Jugendlichen auch von Vorteil ist, dass ein Mann und – oder – eine Frau als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.“

„Wir sind gegebenenfalls Mama und Papa für die Jugendlichen“, merkt Euke Jörgen Koos an. Der gebürtige Schleswig-Holsteiner kann auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen. „Das Allerwichtigste ist ein ehrlicher Beziehungsaufbau. Dann hat man beim Umgang mit den Jugendlichen schon viel gewonnen. Das ist auch die Basis für mögliche Konfliktlösungen.“

Wobei durchaus auch einmal Konflikte zu lösen sind. Das Sozialarbeiter-Duo sagt übereinstimmend: „Wir haben bei unserer Klientel einen Querschnitt durch die Gesellschaft. Da sind auch einmal sogenannte problematische Jugendliche dabei. Aber genau für den kompetenten Umgang mit diesen werden wir ja bezahlt.“

Im Schnitt besuchen etwa 15 bis 20 Jugendliche pro Tag das Jugendzentrum. Über die Woche verteilt sind es natürlich mehr, da nicht jeder täglich kommt.

Derzeit steht in der Einrichtung, das im alten Amtsgericht untergebracht ist, ein Großprojekt auf dem Zettel. Im hinteren Bereich des Gartens wird ein Grillplatz samt Grillhütte angelegt. Die Arbeit erledigen die Jugendlichen mit Unterstützung von Euke Jörgen Koos (der in seinem Leben schon viel gewerkelt hat). Die Materialkosten werden von der Gemeinde und dem Lokalen Arbeitskreis für Kinder- und Jugendarbeit übernommen.

Diese Hilfe greift Euke Jörgen Koos auf: „Die Unterstützung all unserer Arbeit durch die Gemeinde und die Kreisjugendpflege kann sich wirklich sehen lassen.“

Mit 20 Wochenstunden steigt der 54-Jährige im Thedinghauser Jugendzentrum ein. Zusätzlich ist er noch dabei, in Wulmstorf eine Praxis für Psychotherapie aufzubauen.

Und wenn er dann einmal Langeweile hat, widmet er sich seinen Hobbys: Segeln, Politik und gute Literatur.