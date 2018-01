Von Kita-Politik bis zu freiem WLAN

Thedinghausen - Von Änderungen im Bereich Kindertagesstätten (Kita) bis zum Thema „Freies WLAN im öffentlichen Raum“ reicht das Themenspektrum auf der Sitzung des Gemeinderats Thedinghausen am Donnerstag, 11. Januar. Der Rat tagt ab 19.30 Uhr öffentlich im kleinen Saal des Gasthofs „Niedersachsen“.

Bei den Kitas geht es darum, dass bei Anmeldung ihrer Kleinen deren Eltern künftig die Berufstätigkeit nachweisen müssen.

Für das Kindergarten-Fachpersonal sind Verbesserungen und Entlastungen im Beruf durch Erhöhung der Verfügungszeiten und verstärkten Einsatz von Bundesfreiwilligendienst Leistenden („Bufdis“) vorgeschlagen.

Freie WLAN-Angebote möchte die Gemeinde Im Haus auf der Wurth, im Jugendzentrum Thedinghausen, auf dem Jan-Richter-Platz in Morsum und für den Bereich des Baumparks beim Erbhof realisieren. Dazu müssten die entsprechenden Funkmasten aufgestellt werden.

Der Internetzugang über die HotSpots erfolgt dann ohne Benutzerregistrierung und Inhaltsdatenfilterung.

Weiter stehen der Bauantrag für Ausläufe, eine neue Mehrzweckhalle und Silos bei einer Mastanlage an der Morsumer Härsenstraße sowie der Antrag des TSV Thedinghausen auf Aussetzung von Rückzahlungen für 2018 auf der Tagesordnung. Der Verein macht dazu geltend, dass der Ausbau des Weges zum Vereinsheim im Jahr 2017 noch nicht verwirklicht wurde und deshalb Einnahmen aus Kursangeboten wegen mangelnder Erreichbarkeit des Heims wegfielen.

TSV mietet Ersatzräume an

Zusätzlich habe der TSV Ersatzräume für Kurse angemietet, um das derzeitige Angebot „einigermaßen aufrecht zu erhalten“.

„Ab 2019 werden wir dann, wie vereinbart, jährlich die vereinbarte Summe zurückzahlen“, verspricht der TSV.

Neben dem Freien WLAN kommen unter dem Punkt „Mitteilungen und Anfragen“ auf der Ratssitzung noch die Themen „Geschwindigkeitsreduzierung auf 50 km/h an der Ahsener Straße, Neubau einer Mobilfunkanlage in Morsum, Spenden für Trimmgeräte im Baumpark und Gestaltung des Grundstücks an der Landesstraße gegenüber vom Erbhof“ zur Sprache. Auf dieser Fläche war kürzlich der alte Lagerschuppen abgerissen worden.

Vor Einstieg in die Tagesordnung und nach deren Abschluss gibt es jeweils die „Einwohnerfragestunde“, in der Besucher der Gemeinderatssitzung zu den dort behandelten Themen „nachhaken“ dürfen.

la

