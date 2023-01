Thedinghauser Chor „TonArt“ singt im Erbhof erste CD ein

Neun Popsongs hat der Chor vor Kurzem im Renaissancesaal des Schlosses Erbhof eingesungen. © Claudia Schlüter-Ehrecke

Thedinghausen – Der Renaissancesaal des Erbhofes Thedinghausen glich vor Kurzem einem Tonstudio. Über mehrere Stunden sangen dort 26 Sängerinnen und Sänger die besten Lieder aus dem Repertoire des Thedinghauser Chores „TonArt“ ein.

Seit 2016 gibt es die Gesangsgruppe und bald kann sie ihre erste Klang-Visitenkarte in den Händen halten. Neun Lieder – von „Dreaming of You“ über „Sunrise“ von Norah Jones bis zu Leonard Cohens „Hallelujah“ – festgehalten auf CD.

150 gebrannte Exemplare soll es zunächst geben. Möglich ist das, weil sich der Chor erfolgreich beim Förderprogramm „Impuls“ für Laienmusikgruppen im ländlichen Raum des Bundesmusikverbandes Chor & Orchester (BMCO) beworben hat und so die Kosten für ein mobiles Tonstudio und das Drumherum stemmen kann.

René Lienke ist Tontechniker und arbeitet freiberuflich für das Hamburger Unternehmen „Singpoint“. Ein Laptop, einige Mikrofone und ein Sound-Interface – mehr braucht der Lüneburger nicht für mobile professionelle Audioaufnahmen. Zwei Stereo-Sets und mehrere Mono-Stützmikrofone hat er im Renaissancesaal aufgestellt, um die Singstimmen optimal einzufangen.

„Normalerweise nimmt man gerne klanglich trocken in einem Tonstudio auf, aber der Hall des Saales hier passt sehr gut zu einer Choraufnahme“, erzählt Lienke. Schon mehrfach hat der 45-Jährige Tonaufnahmen bei Chören begleitet. Von der Qualität der Stimmen bei „TonArt“ ist er positiv überrascht. „Die sind echt geübt, obwohl sie sich nur einmal pro Woche treffen“, sagt er anerkennend.

Das hört Chorleiterin Anke Cordes gerne. Seit fünf Jahren leitet sie „TonArt“, hat ihn moderner ausgerichtet und viele der englischsprachigen Stücke für den Chor selbst arrangiert. Seit September haben die Chormitglieder intensiv alle einzusingenden Lieder geübt.

Diese nun bald auf CD zu hören, erfüllt nicht nur den Vorsitzenden des Gesangvereins Ralph Landwehr mit Freude. Die Aufnahme im Erbhofsaal sei eine besondere Situation für alle, erzählt er. Ein kleiner stimmlicher Fehler, nach einem Auftritt normalerweise schnell vergessen, sei hier für immer auf CD gebrannt.

Unmittelbar nach der Aufnahme des Liedes „Hallelujah“ durch den Tontechniker René Lienke kann Chorleiterin Anke Cordes den Klang kontrollieren. © Schlüter-Ehrecke

Als Team zu arbeiten, aufeinander zu hören und immer auch sein eigenes Klanggefühl zu spüren, sei beim Einsingen der Lieder im großen Chor besonders wichtig, ergänzt Petra Cegiolka, „TonArt“-Mitglied der ersten Stunde.

Jeder Song wird mehrmals nacheinander aufgenommen. Chorleiterin Anke Cordes kann jedes Mal kurz in die Aufnahme reinhören. Ist sie zufrieden, kommt ein Haken an das Lied.

Am späten Nachmittag sind alle neun Popsongs eingesungen. Erschöpft, leicht heiser, aber glücklich machen sich die Sängerinnen und Sänger auf den Weg nach Hause.

Für René Lienke geht die Arbeit noch weiter. In ein paar Tagen wird er sich alle Aufnahmen „mit frischen Ohren“, wie er sagt, anhören und die jeweils beste Version „abmischen“, sie also klanglich bearbeiten. In ein bis zwei Wochen soll die Roh-CD fertig sein.

