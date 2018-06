„Seid sicher: Man braucht euch“

Thedinghausen - Ganz anders als noch vor etwa 20 Jahren dürfe der jetzige Schul-Abschlussjahrgang sich auf ausgezeichnete berufliche Perspektiven freuen, hob Samtgemeindebürgermeister Harald Hesse in seiner Ansprache auf der Verabschiedungsfeier in der Gudewill-Schulaula hervor.

Betriebe suchten zur Zeit nämlich geradezu händeringend nach Auszubildenden und Fachkräften. „Ihr werdet also mit Sicherheit gebraucht“, und ein solches Gefühl sei gerade bei jungen Leuten unglaublich wichtig fürs Selbstbewusstsein, machte Hesse deutlich. Er wünschte allen im vor ihnen liegenden „Leben voller Herausforderungen“ aber auch stets verlässliche Begleitung, falls es mal zu Schwierigkeiten und Einschnitten komme.

Den Eltern empfahl er, ihren Zöglingen durchaus auch nach der Schulzeit mit dem einen oder anderen guten Ratschlag zu helfen – wenn Sie danach gefragt werden“.

Ansonsten mahnte der Bürgermeister in Anlehnung an den Ausspruch „Der Mensch wird erst durch das Du zum Ich“ des Philosophen Martin Buber, sich für das Allgemeinwohl einzusetzen und nicht nur vor dem Fernseher zu sitzen oder bei Facebook unterwegs zu sein.

+ Bis zum Bersten gefüllt war die Aula auf der Abschiedsfeier für die scheidenden Neunt- und Zehntklässler. © Laue

Außerdem nutzte der Verwaltungschef die Gelegenheit, um neben den Lehrkräften auch allen anderen an der Schule Beschäftigten für deren Arbeit zu danken: Sekretärinnen, Hausmeister, den Reinigungskräften vor allem. Namens des Schulträgers Samtgemeinde wies Hesse zudem darauf hin, dass „Schule uns wichtig ist“. So seien zuletzt ein neuer Chemiefachraum und ein Basketballplatz verwirklicht worden.

Schulleiter Marcus Dell hatte zuvor in seinen Dank Eltern- und Schülervertreter wegen wertvoller Anregungen und Unterstützung einbezogen. Und freiwilliges Engagement im Miteinander bewiesen Schüler immer wieder durch Einsatz in der Bandklasse, als Streitschlichter, Austauschpaten oder auch im Skiprojekt, so Dell.

+ Schulleiter Marcus Dell bei seiner Ansprache an den zweiten Thedinghauser Abschlussjahrgang, der von Beginn an ein Ganztagsschulangebot vorfand. © Laue

Eine Art Videoshow hatte er zur Begleitung seiner Rede vorbereitet. Da waren der „Walk of Fame“ mit Namen von Filmstars in Hollywood vertreten, das Raumschiff Enterprise oder Musik und Fotomotiv zum Film „Fluch der Karibik“, während Dell die Schüler mit Stars verglich oder aus den Filmen zitierte.

Die ersehnte, nach Klassen aufgeteilte Zeugnisübergabe an jeden Abschlussschüler bildete dann neben Musik-Zwischenspielen der Bandklasse und des hochtalentierten Saxofonisten Pascal Hublak den abschließenden Höhepunkt. „Jetzt gehen die Könige vom Hof“, kommentierte eine Klassenlehrerin, und diese Bemerkung ergriff einige im Publikum sehr.

la