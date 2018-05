Vereine stehen auf dem Schlauch: Ein neuer Bus soll her

Schrottreif: Der gemeindeeigene Bus, in der Rathausscheune stationiert, soll ersetzt werden.

THEDINGHAUSEN - Seit einigen Jahren verfügt die Gemeinde Thedinghausen über einen neunsitzigen Kleinbus, der von Vereinen und Institutionen nach Voranmeldung gegen Übernahme der Benzinkosten genutzt werden kann. Dieses Angebot wurde auch rege wahrgenommen, zum großen Teil für Transporte Jugendlicher.

Nun wollte der Geflügelzuchtverein Morsum den Bus während des Landesjugendzeltagers in Morsum vom 30. Juni bis 7. Juli als Transportmittel für Mensch und Material chartern und erfuhr: Der Bus ist nicht mehr einsatzbereit. Das nahm Heiner Albrecht, engagierter Geflügelzüchter, auf der jüngsten Sitzung des Thedinghauser Gemeinderates am Dientagabend im Wulmstorfer Dorfgemeinschaftshaus (DGH) zum Anlass, in der Bürgerfragestunde genauer nachzufragen. Er meinte: „Wir haben den Bus fest eingeplant und stehen sonst auf dem Schlauch.“

Wie Doreen Lang von Ordnungsamt erläuterte, sei der betagte Ford-Transit dermaßen hinüber (sogar Getriebeöl läuft aus), dass sich eine Reparatur nicht mehr rechne. Der Bus sei darum aus dem Verkehr gezogen worden, denn es sei keinem Nutzer zuzumuten, dass er unter Umständen unterwegs liegenbleibt.

Obwohl der „Schrottbus“ kein offizieller Tagesordnungspunkt der Ratssitzung war, wurden dennoch Lösungsansätze angerissen. Doreen Lang aus der Verwaltung will sich bemühen, eine Neuanschaffung über ein sogenanntes Sponsorenmodell auf die Beine zu stellen. Dabei finanzieren Firmen über Werbung auf dem Gefährt letztlich die Anschaffung. Ob und in welcher Höhe Doreen Lang dabei einen Kostenrahmen zur Verfügung hat, steht allerdings noch nicht fest.

Ratsmitglied Dieter Mensen hatte zumindest für die Geflügelzüchter eine Idee im Hinterkopf. Demnach könne er sich vorstellen, dass der von einem örtlichen Autohaus gesponserte „Flüchtlings-Bus“ für den Zeitraum des Zeltlagers ausgeliehen werden könne. Grundsätzlich herrschte im Rat Einigkeit darüber, den Vereinen über kurz oder lang wieder einen fahrbaren Untersatz zur Verfügung stellen zu wollen. - sp