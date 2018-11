Spanischer Kartoffelsalat bringt alle einander näher

Unter der Regie von Spanischlehrer Raul wurde sozusagen interkulturell von Schülern Kartoffelsalat zubereitet – natürlich in der spanischen Variante.

Thedinghausen - Schulsozialarbeiterin Sandra Linge hatte es jetzt geschafft, Spanischlehrer Raul für das Projekt zu gewinnen – gemeinsames Kochen als Form interkultureller Begegnungsarbeit im Haus auf der Wurth. Aktivitäten auf diesem Gebiet koordiniert Judith Lübke, die Flüchtlingsbeauftragte der Samtgemeinde. In diesem Fall bereitete sie zusammen mit Sandra Linge den Kochtermin vor.

Spanischer Kartoffelsalat mit Ei und Thunfisch sowie verschiedene Tapas – kleine Häppchen mit Oliven, Serranoschinken, Käse und weiteren Zutaten – wurden nach Vorgaben von Lehrer Raul in Angriff genommen.

Zum zweiten Mal in diesem Jahr kamen Schülerinnen und Schüler der Gudewill-Schule mit ins Haus auf der Wurth. Sie arbeiteten Hand in Hand mit syrischen, kurdischen und irakischen Schülern, die dort gemeinsam mit ihren Eltern schon mehrfach Gerichte aus ihren Heimatländern zubereitet hatten.

Die insgesamt 17 Jugendlichen verschiedener Jahrgänge teilten sich in mehrere Arbeitsgruppen auf und machten sich zügig ans Werk, berichtet Judith Lübke. Als Dessert wurde ein Apfelkuchen gebacken, dessen Vorbereitung jedoch aufwendiger war als gedacht. Am Ende musste einer der Kuchen kurzerhand in den heimischen Backofen einer Schülerin ausgelagert werden, damit alles rechtzeitig zum Eintreffen der Gäste fertig war.

Es wurde für alle ein gelungener Nachmittag und Abend, heißt es zusammenfassend im Bericht für die Presse. Neben den Köchen selbst seien auch Gäste – Eltern und leider nur einige Lehrkräfte – mit dem Ergebnis sichtlich zufrieden gewesen, und alle ließen es sich schmecken.

Die Idee hinter dem Projekt ist es, Schüler mit und ohne Migrationshintergrund samt Eltern außerhalb der Schule zusammenzubringen – was offensichtlich jetzt beim Kochen wieder gut gelang.