Tolle Gruppendynamik beim Jugendcamp

Nachwuchs der Tennisgemeinschaft Thedinghausen auf Tour

+ Man sieht´s: Die Jugendlichen der Tennisgemeinschaft Thedinghausen waren in Jever gut drauf.

Thedinghausen - Wie schon in letzten Jahren fand auch in diesem Jahr wieder ein Jugendcamp der Tennisgemeinschaft Thedinghausen (TGT) in Jever statt.