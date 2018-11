Marktmeister ruft zum Binden eines riesigen Adventsschmucks auf

Viele Hände – eine Girlande

+ © Albrecht Zum Binden einer Riesengirlande für den Nikolausmarkt laden Hans-Ludwig Durka, Samtgemeindebürgermeister Harald Hesse und Marktmeister Manfred Masanek (v.li.) für Freitag ein. © Albrecht

Thedinghausen - Am ersten Adventswochenende 1./2. Dezember veranstaltet die Gemeinschaft der Selbstständigen in Thedinghausen auf dem Rathausplatz und in der Rathausscheune wieder den Nikolausmarkt. Marktmeister Manfred Masanek möchte in diesem Jahr gemeinsam mit Vereinen und Institutionen aus Thedinghausen eine 35 bis 40 Meter lange Girlande binden, die dann den Außenplatz des Nikolausmarktes umrandet und schmücken wird.