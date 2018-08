Gudewill-Schule: Kollegium insgesamt etwas kleiner und weniger Schüler als noch im vorigen Jahr

Thedinghausen - Für Karin Bley-Thiesfeld bedeutet es eine Rückkehr an den früheren Arbeitsplatz. Sie ist derzeit Lehrerin am Achimer Cato-Bontjes-van Beek-Gymnasium, aber jetzt auch für je sechs Wochenstunden an die Thedinghauser Gudewill-Oberschule mit gymnasialem Zweig abgeordnet. Ihre Fächer: Deutsch und Biologie. Vor knapp zwei Jahrzehnten war die heute 54-Jährige schon einmal als Lehrerin in Thedinghausen tätig.

Jetzt zum Schuljahresbeginn gab es aber noch weitere neue Gesichter im Gudewill- Kollegium. Da wäre etwa Sandra Marten, die aus eigenem Entschluss und „mit voller Leistungskraft“ von der Integrierten Gesamtschule (IGS) in Oyten an die Gudewill-Schule wechselte, wie sie betont. Die 49-jährige Gymnasiallehrerin unterrichtet am neuen Arbeitsplatz 17 Wochenstunden Chemie und Biologie.

Ihre junge Kollegin Friederike Sadowksi besucht noch das Ausbildungsseminar für Grund-, Haupt- und Realschullehrer in Verden. Sie absolviert bis zur Abschlussprüfung in rund anderthalb Jahren ihr Referendariat mit je zwölf Wochenstunden in Thedinghausen. Politik und Wirtschaft sind ihre Schwerpunktfächer.

Diese drei Neuen im jetzt 47-köpfigen Kollegium stellten sich jetzt im Pressegespräch vor. Schulleiter Marcus Dell freut sich außerdem besonders darüber, dass der 20-jährige Ole Fastenau aus Thedinghausen als erster ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) an dieser Schule ableistet. Der junge Mann unterstützt in Sportstunden Lehrer und Schülerteams, bietet Spielmöglichkeiten in den großen Pausen an und betreut schulische Nachmittags-AGs. Ein künftiger Pädagoge aber wächst hier nicht heran: Ole Fastenau möchte Polizist werden.

Ebenso wie das Kollegium ist die Zahl der Gudewill-Schüler gegenüber dem Vorjahr etwas geschrumpft: Von 547 auf jetzt 500 Mädchen und Jungen in insgesamt 22 Klassen, wie Dell berichtet. Ein geburtenschwächerer, aber leistungsstarker Jahrgang sei hinzugekommen. 2019 sind aber laut Schulleiter wieder steigende Schülerzahlen zu erwarten. Der gymnasiale Zweig der Gudewill-Schule beginnt im Übrigen künftig schon ab Klasse sieben und reicht bis Klasse zehn.

Nicht zuletzt weist Dell darauf hin, dass Inklusion auch an dieser Schule eine wichtige Rolle spiele. Um die Aufgabe angemessen bewältigen zu können, wurden die Förderschul-Pädagogen Sandra Sandomeer und Horst Raap von der Achimer Erich-Kästner-Schule für je sechs beziehungsweise vier Wochenstunden nach Thedinghausen abgeordnet.

Die Kommune als Schulträgerin unterstütze ihre Gudewill-Schule weiter gut, und auch die Landesregierung schöpfe ihre Möglichkeiten in Sachen Lehrerversorgung aus, findet der Rektor. Er ist mit der personellen und materiellen Ausstattung dieser Oberschule mit gymnasialem Zweig zufrieden. - la