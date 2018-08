Jung und Alt, ambitionierte und Breitensportler sowie Walker am 14. Oktober dabei

Dritter Erbhof-Lauf steht: Anmeldungen jetzt möglich

+ © Archivfoto: TSV Thedinghausen Schöne Strecke, schönes Wetter, Teilnehmer aus allen Altersstufen und dazu ein Publikum, das mit Anfeuerungsrufen nicht geizt: Das alles darf auch beim dritten Erbhof-Lauf in Thedinghausen nicht fehlen. © Archivfoto: TSV Thedinghausen

Thedinghausen - Jeweils rund 450 Männer und Frauen nahmen in den beiden Vorjahren am Schloss-Erbhof-Lauf in Thedinghausen teil und machten diese Veranstaltung auf Anhieb zum Erfolg. Auch bei der dritten Auflage erhofft sich das Organisationsteam aus der Fußball- und Leichtathletiksparte des TSV Thedinghausen eine ähnlich beeindruckende Resonanz.