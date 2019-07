Gemeinde freut sich über Ansiedlung einer neuen Hausarztpraxis

Die „jungen Ärzte“: Verwaltungschef Harald Hesse (Mitte) freut sich, dass er die Mediziner Dr. Sascha Bade (links) und Jörn Forkert für die Eröffnung einer Praxis an der Syker Straße in Thedinghausen gewinnen konnte. Fotos: sp

Menschen aus Thedinghausen und umzu können wieder beruhigter krank werden. Denn die Lücke in der hausärztlichen Versorgung, die durch den altersbedingten Weggang von Dr. Konrad Wulst entstanden ist, konnte jetzt geschlossen werden.

Thedinghausen - Im Oktober eröffnen Dr. Sascha Bade, Facharzt für Allgemeinmedizin, und der Internist Jörg Forkert in angemieteten Räumen an der Syker Straße eine Praxis. In dem Gebäude gegenüber der Papeterie Lange wurden bislang Deutschkurse für Flüchtlinge gegeben, davor residierte hier das Modehaus Siemers. Nach einem kurzen Leerstand werden die Räumlichkeiten jetzt für die Bedürfnisse einer Arztpraxis umgebaut. Das geht ziemlich problemlos über die Bühne, denn die Leichtbauwände im Erdgeschoss können relativ einfach verschoben werden.

Zweigstelle in Thedinghausen

Der 51-jährige Jörn Forkert und der 44-jährige Sascha Bade, beide wohnen in Bremen, betreiben bereits eine größere internistische Hausarzt-Gemeinschaftspraxis in Weyhe. In Thedinghausen wird quasi eine Zweigstelle errichtet. Die Gesetzeslage verlangt in diesem Falle, dass die Öffnungszeiten der Filiale auf 25 Wochenstunden begrenzt wird.

Diese Stunden wollen die neuen Hausärzte aber voll mit Leben füllen. „Ständig wird ein Arzt aus unserer Weyher Praxis vor Ort sein. Dabei werden wir für Thedinghausen einen speziellen Dienstplan erstellen.“

Zum Team gehören dabei auch die zwei Ärztinnen, Jessica Hepp, Fachärztin für Innere Medizin, und Dr. Jennifer Klüsener, Fachärztin für Allgemeinmedizin.

Nach Weggang von Dr. Wulst: Bedarf in Thedinghausen

Zum Hintergrund der Aktion: Nach dem Weggang von Dr. Wulst hatten sich zahlreiche Thedinghauser Patienten in der Weyher Praxis eine neue „Heimat“ gesucht – bis aus deren Reihen der Vorschlag kam, dass sich die Weyher Ärzte doch auch in Thedinghausen noch ein Domizil suchen könnten.

Nach Rückfrage bei Kassenärztlichen Vereinigung, die einen Bedarf für Thedinghausen bejahte, war der Weg zu einer Kontaktaufnahme mit der Thedinghauser Verwaltung nicht mehr weit. Unterstützt durch entsprechende Ratsbeschlüsse wurde den Kandidaten die Sache schmackhaft gemacht. Verwaltungschef Harald Hesse lässt sich dazu nur entlocken: „Wir haben die Umsetzung des Vorhabens unterstützt.“

+ Arzthelferin Teelke Janssen mit ihren Chefs im Sprechzimmer ihrer baldigen Arbeitsstelle.

Jörn Folkert und Sascha Bade spielen den Ball schnell zurück. Beide meinen unisono: „Es passte auf Anhieb. Das freundliche Entgegenkommen der Gemeinde war ein Grund für die Standortwahl.“

Diese Aussage freute Harald Hesse sichtlich, denn bekanntermaßen stehen viele Kommunen im Wettbewerb um die Ansiedlung von Ärzten.

Lob erhielt in diesem Zusammenhang auch Thomas Böing aus Eißel, der beim Zustandekommen des Deals eine wesentliche Rolle spielte.

Drei Sprechzimmer in neuer Praxis

Nach der Eröffnung werden die Mediziner in drei Sprechzimmern für ihre Patienten da sein. Das übliche Praxis-Zubehör (Empfang, Wartezimmer, Labor, Sozialraum) komplettiert das Ganze. Eine medizinische Fachangestellte (Arzthelferin) wird fest in Thedinghausen vor Ort sein. Die Bewerbungsgespräche laufen. Das weitere Personal kommt dann aus den Reihen der Weyher Belegschaft.

Wichtig war den beiden Neuen übrigens auch die Stimmung im Ort. In Kooperation mit der Verwaltung wurde bei den anderen Ärzten der Samtgemeinde nachgefragt, ob es Gründe gegen eine Ansiedlung gäbe.

Der Tenor von den Kollegen, so Harald Hesse, sei jedoch eindeutig gewesen: Herzlich willkommen.

sp