Thänhuser Markt lockt vom 16. bis 18. September mit Bewährtem und Neuem

Rund sechs Stunden täglich verbringt der GdS-Vorsitzende Wolfgang Golasowski dieser Tage mit der Markt-Organisation. „Plus Arbeit in der Nacht.“ © Köster

Thedinghausen – Die Vorbereitungen für den 44. Thänhuser Markt gehen in die Feinplanung. Erstmals hat der neue Vorsitzende der veranstaltenden Gemeinschaft der Selbstständigen (GdS), Wolfgang Golasowski, den Hut auf, wenn man seine Versuche für einen Markt im vergangenen Jahr mal ausklammert. Corona hatte noch einmal gewonnen. In diesem Jahr geht keiner vor der Pandemie in die Knie.

Entsprechend dürfen sich die Leute aus Thedinghausen sowie den umliegenden Gemeinden und Landkreisen auf ihr gewohntes Spektakel Mitte September freuen.

Neben traditionellen Bestandteilen mit Karussells und Kulinarischem sowie Rambazamba in den Zelten gibt es auch Neuerungen. So verzichtet die GdS auf das Feuerwerk am Freitagabend. „Zu dem Zeitpunkt, als wir darüber entschieden haben, fanden wir das unpassend“, zieht Golasowski eine Linie von Böller und Raketen zu Kanonendonner und Bombeneinschlägen in der Ukraine. „Und finden es heute auch noch unpassend.“ Zudem geht der GdS-Vorsitzende davon aus, dass die Feuerwehr einem Feuerwerk einen Riegel vorgeschoben hätte, denn der gewohnte Abbrennplatz hinter dem Edeka-Markt steht wegen der Neubauten nicht mehr zur Verfügung.

Es sei auch darum gegangen, mal etwas Neues zu machen. So gibt es also am Freitag, 16. September, um 21.30 Uhr eine Wasser-Lichter-Show. Die Gäste sollen sich einfach überraschen lassen.

Den Prolog zum Markt bildet traditionell der Thänhuser Abend am Donnerstag, 15. September, um 20 Uhr, im Blöthe-Zelt, allerdings nicht mehr mit den Emhuser Plattsnackers, sondern mit dem deutschlandweit bekannten Heinz-Erhardt-Interpreten Thorsten Hamer. Mehr als 150 Karten sind Golasowski zufolge bereits verkauft. Tickets gibt es bei Lange, in der Volksbank und der Sparkasse an der Braunschweiger Straße in der City.

Neu und einmalig wird in diesem Jahr auch eine 70er-Jahre-Party am Freitag im Festzelt auf dem Marktplatz sein. Die Samtgemeinde lädt aus Anlass ihres 50. Geburtstags zu einem Themenabend mit Schlaghosen, Koteletten & Co. ein.

Bestandteil des Marktgeschehens am Samstag und Sonntag ist auch wieder eine Autoschau. Die für den Platz an der Eyterbrücke geplante Wohnmobil- und Caravanausstellung findet aber nicht statt. Polizei und Landkreis hatten Bedenken wegen häufiger Straßenwechsel der Besucherinnen und Besucher geäußert. Einen alternativen Standort gibt es nicht.

Die Zugänge zu den Festmeilen müssen übrigens derart abgesichert sein, dass niemand mit einem Lkw in die Massen rasen kann. Die Ereignisse vom Breitscheidplatz in Berlin führten zu dieser Vorgabe, der die GdS Golasowski zufolge mit Betonmischern der Firma Krinke und Betonblöcken der Firma Matthäi nachkommt. Sie werden an den Eingängen versetzt aufgestellt, sodass Rettungsfahrzeuge passieren können.

Die Stände der Marktbeschicker bedienen die ganze Palette, was das Besucherherz begehrt. Es gibt Bratwurst, Fisch, Pommes frites, Süßspeisen und vieles mehr, was das Display der Waage tanzen lässt. Fans von Gerstenkaltschalen kommen genauso auf ihre Kosten wie Freunde guter Tropfen. Dafür sorgen die vom Weinfest bekannten „Alpenglühen“-Buden aus Bruchhausen-Vilsen mit österreichischen Weinen.

Generell sei die Treue der Marktbeschicker groß, berichtet Golasowski. Es gebe kaum einmal eine Geschäftsaufgabe.

Für den Frühschoppen am Sonntag hat sich die GdS einen Überraschungsgast eingeladen. Mehr wird noch nicht verraten.

Die verbleibenden Wochen nutzt der GdS-Vorsitzende für weiteres organisatorisches Feintuning, unterstützt von Norbert Hess (Autoschau) und Sebastian Theiling als neuem kooptiertem Vorstandsmitglied, das seine Kenntnisse in Werbung und Management einbringt. Natürlich ist auch der alte und neue Marktmeister Christoph Hagedorn mit von der Partie. „Ich bin froh, dass ich ihn habe“, lobt Golasowski – und freut sich, dass sich in Tochter Lisa Hagedorn schon die künftige Marktmeisterin ihre Sporen verdient.

