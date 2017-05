Thänhuser Markt 2019 ohne Wendts

Organisationsteam kündigt Rückzug an

THEDINGHAUSEN - Die Thänhuser Märkte 2017 und 2018 sind gesichert, doch es kündigen sich Umbrüche an. So möchte das Marktmeisterteam Ilka und Thomas Wendt seine Aktivitäten mit dem Nikolausmarkt 2018 einstellen. Und weitere Veränderungen im Vorstand der Gemeinschaft der Selbständigen in der Samtgemeinde Thedinghausen (GDS) sind absehbar.