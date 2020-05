Tennis- und Squashhalle: Schlüsselübergabe

Seit dem gestrigen 1. Mai ist die TGT Besitzer der Tennis- und Squashhalle, in der derzeit Renovierungsarbeiten laufen. Vorbesitzer und Vereinstrainer Stefan Karczewski übergab das Objekt, in dem Renovierungsarbeiten angelaufen sind, an die Vorstandsmitglieder Dieter Fischer, Dirk Struck und Carsten Schade (von rechts). Fotos: sp