Tempokontrollen an der Schwarmer Straße

Thedinghausen - Von Philipp Köster. Bürger aus Beppen haben einen Hilferuf in die Form eines Antrags gegossen: Sie möchten, dass die Verwaltung etwas gegen die – aus ihrer Sicht – Raserei auf der Schwarmer Straße unternimmt. Nur wenige Verkehrsteilnehmer würden sich auf der schnurgeraden, erst vor einigen Jahren neu asphaltierten Strecke bis zur Gemeinde Schwarme im Landkreis Diepholz an das vorgegebene Tempo 50 km/h halten.

Die Anlieger schlagen geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen an drei Stellen vor. Denn die Schwarmer Straße fungiert als willkommene Abkürzung, auch nachdem Thedinghauser Straße und Bruchweg in Beppen auf Tempo 30 geschwindigkeitsreduziert wurden, heißt es in dem Antrag.

„Was können Sie für uns tun?“, fragte ein Anwohner jetzt im Thedinghauser Bauausschuss in Döhlings Gasthaus in Morsum nach. Bauamtsleiter Frank Bielefeld kann sich „vorstellen, dass auf dem guten Belag zu schnell gefahren wird“, nicht aber, dass dort eine Tempo-30-Zone genehmigt werden würde. Schließlich handele es sich um Außenbereich, der nur spärlich besiedelt sei. Die von den Anwohnern ins Spiel gebrachte Verengung an drei Stellen würde auch nichts bringen: Bei nahendem Gegenverkehr würde im Gegenteil noch mehr gerast, um rasch die Verengung zu passieren. Auch sei an die Manövrierfähigkeit des landwirtschaftlichen Verkehrs zu denken. Bürgermeister Thomas Metz (CDU) sagte, Verkehrsteilnehmer würden auf dieser Strecke von Schwarme Richtung Achim und Bremen „heizen und zudem über den Ellernknick brackern“, der nur für den landwirtschaftlichen Verkehr freigegeben sei. Dort müsse man anders beschildern. Eine Lösung für die Schwarmer Straße habe er aber nicht. Bielefeld brachte ins Spiel, den Landkreis zu ermutigen, zu blitzen. Damit würden die zehn Prozent, die sich nicht an Tempo 50 halten, getroffen.

Heinz von Hollen (FDP/von Hollen) erinnerte daran, dass der Weg mit Mitteln aus der Flurbereinigung und ohne Beiträge von Anliegern und der Gemeinde ausgebaut worden sei. Zuvor sei die Schwarmer Straße eine „Katastrophe“ gewesen. „Wer Straßen baut, sät auch Verkehr.“ Auch von Hollen riet von Verengungen ab: „Wir sollten nichts am Fahrbahnkörper tun.“ Und er hält Tempo 30 für unrealistisch. „Es hilft nur, wenn man blitzt und eine Schockstrarre erzeugt.“ Er riet zudem, von den mobilen Messgeräten „ein paar mehr anzuschaffen“.

Ähnlich auch Daniel Strassner (Unabhängige Bürgerliste) und Dieter Mensen (Grüne): Der Straßenbelag verleite zu schnellem Fahren. Allenfalls Messungen könnten Abhilfe schaffen. So formulierte schließlich auch Ausschussvorsitzender Arno Thalmann (CDU) einen Beschlussvorschlag, den Landkreis zu bitten, Kontrollen vorzunehmen sowie dort eine eigene, nur messende Anlage aufzustellen. Das Gremium folgte dem einstimmig. Der Rat muss sich damit nicht mehr befassen.