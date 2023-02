Tanz, Frohsinn und jede Menge Spektakel

Die „Roten Funken“ beim in den Mai verlegten Karneval in Riede. © Mara Schumacher

Riede – „Riede helau!“ heißt es ab dem kommenden Wochenende wieder im Westen der Samtgemeinde, wenn der 66. Rieder Karneval des heimischen MTV mit der Prunksitzung für die Kinder beginnt. Am Sonntag, 12. Februar, vergnügt sich der Nachwuchs ab 15.11 Uhr (Einlass 14 Uhr) in der Heinz-Schreiber-Halle.

Die Organisatorinnen Martina Jeck und Michaela Lustermann haben mit den Helferinnen und Helfern ein buntes Programm für die Kinderkarnevalssitzung ausgearbeitet. Die Gäste dürfen sich auf Turn- und Tanzgruppen des MTV Riede freuen, die laut Mitteilung des Vereins ihr Bestes auf der Bühne geben.

Es gibt nicht nur ein Kinder-Prinzenpaar und den Elferrat, sondern es treten auch viele Tanzgruppen auf, so die traditionellen „Roten Fünkchen“ mit Funkenmariechen und Gardeoffizier sowie die „Tanzflöhe“, die „Lollipops“ und die „Grashüpfer“. Neu dabei ist die U 14-Karnevalstanzformation „Unlimited“.

Zwischendurch geben die Turnerinnen und Turner Kostproben ihres Könnens: die „Kartenspieler“, „Diamantenjäger“ sowie „Pippi Langstrumpf und ihre Freunde“.

Nach der Kinderprunksitzung geht die Sause erst richtig los, verspricht das Orgateam des MTV, wenn es heißt: tanzen und toben auf der Bühne mit DJ Danny und springen auf unterschiedlichen Luftschlössern der „Rieder Hüpfburgen“.

Stärkung gibt es an einem großen Kuchenbüfett sowie an einer Pommes-frites-Bude.

Die Prunksitzungen sind am Freitag und Sonnabend, 17. und 18. Februar, jeweils ab 20.11 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr). Gegen 23 Uhr folgt die Party mit der bekannten Band „Up!“.

Präsident Jan-Cord Ortmann hat mit seinem Orgateam wieder einiges auf die Beine gestellt, verspricht der MTV. Mit dabei ist neben dem neuen Vize-Präsidenten Clemens Irps auch das Prinzenpaar Wiebke I. und Timo I., das am 11. November vergangenen Jahres im Rathaus Thedinghausen inthronisiert worden ist.

Die Besucherinnen und Besucher sehen die traditionellen Rieder Karnevalselemente wie die „Roten Funken“ mit Funkenmariechen Neele Kreutzgrabe und die Prinzengarde mit Gardeoffizier Torben Schumacher.

Bei den Tanzgruppen sind laut Mitteilung „berühmt-berüchtigte“ Gruppen vertreten: die „Beerleader“, die „Hupfdohlen“ und die „Handycaps“.

Die neue Frauen-Tanzgruppe „Black Pearls“ feiert Premiere (wir berichteten), während alt bekannte Tänzer des „Sextetts“ oder der „Muschelschubser“ bereits auf 25 Jahre Bühnenerfahrung zurückblicken.

Für weitere Abwechslung sorgt die „Muppet-Show“ sowie der Stand-up Comedian Hendrik Brehmer aus Berlin. Er ist bereits bekannt aus TV-Formaten wie „Quatsch Comedy Club“ oder „NightWash“.

Nach der Prunksitzung um 22.59 Uhr geht es mit einer fetten Party mit der Band „Up!“ und DJ weiter bis in die Morgenstunden.

Festwirt Bernhard Helmke sorgt mit seinem Team für gute Stimmung. Außerhalb gibt es ein kulinarisches Angebot an unterschiedlichen Imbisswagen zur Stärkung für das bunte Treiben.

Für den Kinderkarneval am kommenden Sonntag ab 15.11 Uhr gibt es keinen Vorverkauf, nur eine Tageskasse. Alle Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt, Erwachsene zahlen 5 Euro Eintritt. Nur für die Prunksitzung am Freitag, 17. Februar, um 20.11 Uhr gibt es noch Restkarten, und zwar ausschließlich im Vorverkauf zu 15 Euro (Prunksitzung) beziehungsweise 10 Euro (Party), bestellbar unter 04294/79 58 52 oder karneval@mtvriede.de. Die Prunksitzung am Samstag, 18. Februar, ist bereits ausverkauft.