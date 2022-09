Tag des offenen Denkmals lockt mit vielfältigem Programm nach Thedinghausen

Von: Philipp Köster

Teilen

Schloss Erbhof und Baumpark sind am Sonntag für neugierige Blicke geöffnet. © Dirk Schröder

Thedinghausen – Der Samtgemeinde stehen ereignisreiche Tage ins Haus. Nicht nur der Thänhuser Markt vom 16. bis 18. September wirft wie berichtet seine Schatten voraus. Am kommenden Sonntag, 11. September, steht ein großer Festtag zum 50-jährigen Bestehen der Samtgemeinde an. Weitere Informationen dazu in unserer Ausgabe am kommenden Sonnabend.

Flankiert wird dieser Festtag vom Tag des offenen Denkmals. Daran beteiligen sich auch in diesem Jahr wieder der Förderkreis Erbhof, der Baumpark, der Heimatverein, die Feuerwehr, der Geflügelzuchtverein und das Restaurant Romance, teilt Imke Meyer von der Tourist-Information im Schloss Erbhof in einer Pressenotiz mit.

Die 400 Jahre alte „Perle der Weserrenaissance“ ist am 11. September von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Besucherinnen und Besucher können sich den restaurierten Renaissancesaal im zweiten Obergeschoss ansehen, in dem sonst auch standesamtliche und freie Trauungen sowie Konzerte stattfinden.

Zudem gibt es in der Dauerausstellung im ersten Obergeschoss umfassende Informationen über die wechselvolle Geschichte des Schlosses Erbhof und einige Exponate aus früheren Zeiten zu entdecken. In einer Bildschirmpräsentation der Tourist-Information können sich die Gäste über die aufwendigen Renovierungsarbeiten am Schloss informieren. Die Präsentation läuft in einer Dauerschleife, sodass der Einstieg für Zuschauer jederzeit möglich ist. „Der Förderkreis Erbhof und die Tourist-Information der Samtgemeinde Thedinghausen freuen sich auf viele interessierte Gäste“, sagt Imke Meyer. Der Eintritt ist frei.

Um 14 Uhr findet vor der Bühne am Schloss Erbhof die Preisverleihung für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Aktion Stadtradeln statt. Samtgemeindebürgermeisterin Anke Fahrenholz überreicht eine Auszeichnung an die platzierten Teams.

Um 14, 15 und 16 Uhr finden 30-minütige baumkundliche Kurzführungen im Baumpark statt. Der Eintritt ist auch dort frei. Treffpunkt ist an der Rundbank neben dem Schloss. Und in der Zeit von 11 bis 17 Uhr können Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren an einer Rallye durch den Baumpark teilnehmen. Die Fragenbögen gibt es in der Tourist-Information im Schloss. Ausgearbeitet wurde die Baumparkrallye von den Auszubildenden des Rathauses in Zusammenarbeit mit „kleVer“, der Klimaschutz- und Energieagentur des Landkreises Verden.

Die Ausstellung des Heimatvereins und die Zuchtanlage des Geflügelvereins sind ebenfalls geöffnet. Im Innenhof des Schlosses Erbhof sind einige Oldie-Trecker der Trecker-Abteilung des Heimatvereins ausgestellt.

Die Freiwillige Feuerwehr Thedinghausen bietet für interessierte Gäste ein Feuerlöschtraining an. Die Aktiven bieten zudem Leckeres vom Grill an.

Weitere Informationen

bei Imke Meyer unter 04204/88-22 oder im Internet unter www.thedinghausen.de und www.schloss-erbhof.de