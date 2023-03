Tag der offenen Töpferei auch wieder bei Silvia Flamisch in Thedinghausen-Eißel

Blick in die Keramikausstellung 2021: Die Keramikwerkstatt Silvia Flamisch beteiligt sich in diesem Jahr als einzige Vertreterin aus dem Landkreis Verden wieder am Tag der offenen Töpferei am kommenden Wochenende. © Silvia Flamisch

Die Keramikwerkstatt Silvia Flamisch in Thedinghausen-Eißel beteiligt sich in diesem Jahr wieder als einzige Vertreterin aus dem Landkreis Verden an dem bundesweit stattfindenden „Tag der offenen Töpferei“.

Das teilt die Keramikerin in einer Mitteilung an die Presse mit. In ganz Deutschland laden demnach Töpferwerkstätten am 11. und 12. März zu einem Tag der offenen Tür ein. Ins Leben gerufen wurde der Aktionstag 2006 mit rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in zuerst drei Bundesländern. Seit 2008 findet er auch in Niedersachsen statt, wo dieses Mal insgesamt 31 Betriebe vertreten sind. Er wird ehrenamtlich organisiert – seit einigen Jahren von dem extra zu diesem Zweck gegründeten Verein „Keramik in Niedersachsen“, dem ein Großteil der beteiligten Töpfereien angehören.

Die mit Abstand größte Anzahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmern weist auch 2023 wieder Mecklenburg-Vorpommern auf: In diesem Bundesland öffnen 91 Töpfereien ihre Türen. Der Aktionstag soll dazu dienen, das Töpfern wieder stärker ins Bewusstsein der Bevölkerung zu rücken. Während es historisch gesehen eher ein Handwerk zur Herstellung von Gebrauchsgegenständen war, rücken inzwischen mehr künstlerische beziehungsweise kunsthandwerkliche Aspekte in den Vordergrund.

Silvia Flamisch kombiniert laut Pressemitteilung beides miteinander. Sie stellt vorrangig Gebrauchskeramik her, die jedoch eine eigene besondere Note aufweist. „Natürliche Farben, lebendige Formen und ein erdiges Wesen“ sind die Eigenschaften, mit denen sie ihre Arbeiten charakterisiert. Mit der Fertigung von Gebrauchsgeschirr möchte sie „Kunst in den Alltag der Menschen bringen“. „Viele Kunden berichten, dass die von mir gekaufte Tasse inzwischen ihre Lieblingstasse ist, aus der sie jeden Morgen ihren Tee oder Kaffee genießen“, freut sich die Keramikerin.

Sie hat im Rahmen des Aktionswochenendes für Sonntag, 12. März, von 10 bis 18 Uhr ein kleines Töpfereifest organisiert. Der Ausstellungsraum lädt zum Bewundern der handgemachten Keramik ein und wer sich ein wenig bei Kaffee und Kuchen entspannen und aufwärmen möchte, kann dies in der Veranstaltungsdiele der Finkenburg tun. Hier wird auch mit einer Powerpoint-Präsentation gezeigt, wie aus einem Tonklumpen eine Tasse entsteht, und die jüngeren und junggebliebenen Gäste können beim Kindertöpfern selbst das Arbeiten mit Ton ausprobieren.

Die Keramikwerkstatt von Silvia Flamisch ist hier zu finden: Eißeler Finkenburg 1, 27321 Thedinghausen-Eißel. Weiterführende Informationen gibt es online unter http://keramikwerkstatt.blogspot.de. Eine Übersicht sämtlicher am Aktionstag beteiligter Werkstätten ist unter www.tag-der-offenen-toepferei.de zu finden.