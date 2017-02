Sweety Girls und Partycrasher beim Rieder Kinderkarneval

Riede - Da ging gestern Nachmittag in der „Heinz-Schreiber-Karnevalsarena“ in Riede so richtig die Post ab, als der MTV Riede zum großen Kinderkarneval eingeladen hatte.

Organisiert von Martina Jeck, Michaela Lustermann und Jessica Rektorik, feierte der Nachwuchs eine Mega-Party – in der Halle steppte der sprichwörtliche Bär. Eingangs hieß der Präsident der „Großen“, Jan-Cord Ortmann, mit „seinem“ Prinzenpaar alle Gäste willkommen. Conférencier Siggi Hoffmann hatte den musikalischen Part fest im Griff und die Moderatorinnen Lotta Rode und Milena Jäger riefen den Elferrat, Funkenmariechen Rieke Stadtlander und Offizier Johanna Borrak mit dem Prinzenpaar Luisa Ohliger und Jan Ole Otten auf die Bühne. Krachend entlud sich die Kanone und die Gruppen legten los: Ob Turnkids, Partycrasher, Streetkids, Sweety Girls, Rainbow-Girls oder Jongleure – sie alle wussten die großen und kleinen Gäste zu begeistern. jb