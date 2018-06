„Sucht kommt von Siechen“– bis zum absoluten Tiefpunkt

THEDINGHAUSEN - „Vor euch steht ein Mensch, der alles falsch gemacht hat, was man falsch machen kann im Leben“, eröffnete der heute 43-jährige Mathias Wald aus Fulda seinen sehr persönlichen, gefühlsbetonten Vortrag in der Aula der Thedinghauser Gudewill-Schule. Und dennoch ist er der Drogenhölle, Schizophrenie und Psychose entkommen, seit 15 Jahren clean und inzwischen Chef eines florierenden Film- und Fotostudios mit fünf Mitarbeitern.

Kokain, Amphetamine, Ecstasy und andere Substanzen konsumierte er in zwölf „kaputten“ Jahren. „Eine Tages wachte ich auf und sah die Hölle“, berichtete Wald vom Ende dieser Zeit. Spaß an Technomusik, Gemeinschaft nach dem Motto „Wir haben uns alle lieb“, Partys und bald der erste Joint am Lagerfeuer, der ihm einen ganz besonderen Kick bescherte, hätten am Anfang gestanden. Dieses Hochgefühl habe er ständig zu wiederholen und zu toppen versucht, was aber nie richtig gelang. Geld für den Drogenkauf auch durch eigenes Dealen zu beschaffen – das rückte hingegen immer mehr in den Vordergrund.

Aber auch über den persönlichen Hintergrund seiner Entwicklung sprach Wald. So habe er früh vom Einstieg in die Filmbranche geträumt, aber dann einen völlig ungeliebten Job in einer großen Fabrik gehabt, viel über den Sinn des Lebens gegrübelt und sich als schwuler junger Mann „und noch dazu als Linkshänder“ ohnehin als Außenseiter gefühlt.

Da sei die entspannende Wirkung von Drogen verlockend gewesen, um dem Alltag zu entfliehen. Aber „Sucht kommt von Siechen und zerbröselt die härtesten Charaktere“, machte der 43-Jährige deutlich. 1996 versagte bei ihm ein Lungenflügel. Er war wegen Drogenhandels vorbestraft und hatte am Ende 50 000 Euro Schulden. Nur ein aufmerksamer Freund in der Fabrik redete ihm Selbstmordpläne aus, und schließlich folgten mehrjährige Therapien.

„Dinge wie Selbstwertgefühl und Respekt musste ich dort neu erlernen“, berichtete er. Heute sei er nicht mehr das „krasse Opfer“, das ständig an sich leide, sondern fühle sich wirklich frei und sehe das Leben als Geschenk, aus dem man etwas machen sollte. Dabei brauche es jedoch auch „Menschen, die an einen glauben“ – zunächst möglichst Eltern, die ihr Kind lieben.

„Merkt ihr eigentlich, wie gut es euch geht?“ feuerte er die Schüler zu positivem Denken an und fragte auch: „Wer von euch findet sich selbst richtig geil?“ Einige Finger gingen da durchaus in die Höhe. Und wer Lebensträume habe, solle versuchen, sie umzusetzen, wenn sie einigermaßen realistisch seien, forderte er aufgrund eigener Erfahrungen sein junges Publikum auf.

Der Vortrag von Mathias Wald – abends auch vor Eltern – ergänzte an der Gudewillschule das Projekt „Klarsicht-Parcours Plus“ zur Sucht- und Gewaltprävention. Entwickelt wurde es von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Schul-Sozialarbeiterin Sandra Linge hatte in Zusammenarbeit mit Heike Nodorp, der Jugendschutzbeauftragten des Landkreises, die Termine in Thedinghausen organisiert.

Finanzielle Unterstützung gab es von der AOK, dem Schul-Förderverein sowie dem „Arbeitskreis für Kinder und Jugendliche Thedinghausen“. - la