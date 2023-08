Strom aus der Bank, Fotos mit Herz: Anschaffungen durch Programm „Perspektive Innenstadt“

Von: Christian Walter

„Eine wunderbare Kulisse für Hochzeitspaare“ ist die neue Herzbank am Schloss Erbhof, finden Wirtschaftsförderin Christiane Riewe (l.) und Samtgemeindebürgermeisterin Anke Fahrenholz, während sie fürs Foto Probe sitzen. © Christian Walter

Solarbänke, Info-Displays, insektenfreundliche Beete, Klimabäume - Die Samtgemeinde Thedinghausen hat über das Förderprogramm „Perspektive Innenstadt“ diverse Neuerungen angeschafft. Der Zeitdruck war groß.

Eine Frage komme immer wieder, erzählt Anke Fahrenholz mit einem Grinsen. „Nein, die werden nicht heiß“, lautet stets die Antwort. Gemeint sind die Reaktionen vieler Menschen auf die vier neuen Solarbänke, die seit Kurzem über Thedinghausens Ortskern verteilt stehen und mittels Sonnenenergie Strom erzeugen, der über USB-Ladebuchsen schlapp machende Handy- oder Laptop-Akkus wieder füllen kann. Vor dem Imbiss am Rathaus steht eine, eine am Haus auf der Wurth und jeweils eine weitere am ZOB und am Spielplatz im Baumpark. „An Punkten, wo man verweilt“, fasst es Thedinghausens Wirtschaftsförderin Christiane Riewe zusammen.

Während man wartet mit Solarenergie das Handy aufladen – kein Problem mehr an vier Plätzen in Thedinghausen. © Christian Walter

Diese neuen Bänke sind nur eine von vielen Anschaffungen, die in der ersten Jahreshälfte in Thedinghausens Ortsbild eingezogen sind. Dazu kommen beispielsweise zwei große, digitale, interaktive Info-Displays, auf denen die Nutzerinnen und Nutzer Wissenswertes zur Gemeinde, zu Sehenswürdigkeiten, Ferienwohnungen, zum Wochenmarkt, Geschäften, Gastronomie und mehr erfahren können. Zwei davon gibt es nun neben dem Haupteingang des Rathauses und am Parkplatz neben dem Erbhof. Dazu kamen weitere Dinge wie neue Bänke im Baumpark, E-Bike-Akku-Ladestationen, eine Pop-up-Verkaufsbühne mit Musikanlage, Dach und Beleuchtung für kurzfristige Veranstaltungen, insektenfreundliche Blumenbeete und einiges mehr.

Möglich machte das alles das Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt“, finanziert von der Europäischen Union und dem Land Niedersachsen. 345.000 Euro standen der Samtgemeindeverwaltung insgesamt zur Verfügung, um den Ortskern Thedinghausens „attraktiver zu gestalten und lebendig zu halten“, wie Wirtschaftsförderin Christiane Riewe sagt.

Anke Fahrenholz und Christiane Riewe zeigen ein digitales Info-Display und eine E-Bike-Ladestation am Rathaus. © Christian Walter

Ganz ausgeschöpft hat sie den Betrag nicht – nicht weil sie nicht gewollt hätte, sondern weil die Sache aus ihrer Sicht und aus der von Samtgemeindebürgermeisterin Anke Fahrenholz einen bedauerlichen Haken hat. Riewe informierte am Mittwoch gemeinsam mit der Rathauschefin über die Umsetzung des Sofortprogramms in Thedinghausen und bemängelte, dass sie nach einer langen Phase von der Antragstellung über die Budget-Zuteilung bis zur Bewilligung der Gelder nur drei Monate Zeit hatte, alles auszuschreiben, zu beauftragen, zu dokumentieren und zum Abschluss zu bringen. Für sie waren die Monate seit dem Jahreswechsel, dem Zeitpunkt der Bewilligung der Mittel, stressig. Daher hatte die Samtgemeindeverwaltung auch eine Verlängerung der Umsetzungszeit beantragt – bis Anfang Mai musste nun alles fertig sein.

„Den Großteil haben wir ja geschafft“, zeigt sich Anke Fahrenholz insgesamt zwar zufrieden, dennoch wäre mehr gegangen. Christiane Riewe hätte etwa gern einen „Pop-up-Container“ gehabt, mit dessen Verkaufsfläche sich Start-ups und andere Interessierte in der Samtgemeinde hätten präsentieren können, die mit einem Angebot starten wollten, aber keine Ladenflächen dafür hätten. „Das wäre ein schönes Ding gewesen“, sagt Riewe.

Eine der neuen Wellenbänke im Baumpark, auf denen man die Natur auf sich wirken lassen kann. © Christian Walter

Sie und ihre Chefin konzentrierten sich nun darauf, das zu zeigen, was umsetzbar war. Ein Highlight steht auf dem Platz vor dem Schloss Erbhof: eine Bank mit einem großen Herz aus Metall. „Eine wunderbare Kulisse für Hochzeitspaare“, die sich nach ihrer Trauung mit der Hochzeitsgesellschaft vor dem Schloss fotografieren lassen wollen. Im Baumpark stehen jetzt breite Bänke in Wellenform, die man so platziert habe, sagt Riewe, dass man von dort aus zu jeder Jahreszeit im Arboretum etwas zu sehen habe. „Wir nennen sie auch gerne Waldbänke“, so die Wirtschaftsförderin. „Hier kann man ankommen und die Natur auf sich wirken lassen, zum Beispiel nach einer Fahrradtour“, ergänzt Anke Fahrenholz. Sie und ihre Wirtschaftsförderin bringen bei einem kleinen Rundgang durch die Anlage zudem die Idee ins Spiel, dass man auf der nahe gelegenen Solarbank am Spielplatz ja auch im Homeoffice arbeiten könne – Strom ist da, WLAN sollte vom Erbhof bis dorthin reichen. Ein „Tree-Park-Office“ sozusagen.

Insektenfreundliche Blumenbeete in den Farben der Samtgemeinde (und ein bisschen lila). © Christian Walter

Neue Blumenbeete rund um die Eyterbrücke mit Blüten in den Farben der Samtgemeinde – goldener Löwe auf rotem Grund – und fünf junge „Klima-Bäume“, die besonders robust und „zukunftsresistent“ sind, runden die geförderten Neuerungen ab. Außerdem, berichtet Riewe, habe das Haus auf der Wurth ein Rundumpaket an neuer Veranstaltungstechnik bekommen.

Die neuen „Klimabäume“ sind besonders robust. Drei stehen an der Eyterbrücke, zwei nahe des Busbahnhofs. © Christian Walter

Und wer sich jetzt fragt, warum das alles nur in Thedinghausen passiert ist und nicht etwa auch in Riede oder Blender: Das ist eine Bedingung für die Bewilligung der Mittel, dass diese nur in einem vordefinierten Gebiet verwendet werden dürfen – dem Ortskern Thedinghausens. Zugute kommen sollen die Anschaffungen natürlich allen Einwohnerinnen und Einwohnern der Samtgemeinde und ihren Gästen.