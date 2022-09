Feuerinferno im Landkreis Verden: Tausende Strohballen brennen in Thedinghausen

Von: Johannes Nuß

Im Landkreis Verden ist am Freitagmorgen ein Strohlager mit tausenden Strohballen in Flammen aufgegangen. 180 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Update von Freitag, 2. September 2022, 16:30 Uhr: Thedinghausen – Nach rund zehn Stunden konnten die Einsatzkräfte den Brand unter Kontrolle bringen. Mithilfe von Radladern, Treckern und Lüftern ließ die Feuerwehr das Inferno kontrolliert abbrennen. „Aufgrund des schieren Ausmaßes war ein Löschen nicht möglich“, so ein Sprecher gegenüber kreiszeitung.de.

Die Anzahl an Einsatzkräften vor Ort habe man deutlich reduzieren können. Bis auf eine Brandwache habe man den Großteil der Feuerwehrleute bereits nach Hause schicken können, heißt es in einer Mitteilung. In der Spitze waren bis zu 180 Einsatzkräfte vor Ort. Auch eine Drohne kam zum Einsatz. Insgesamt seien rund 4000 Rundballen verbrannt, heißt es in der Meldung der Feuerwehr. Das Lager umfasste den Angaben zufolge rund 5000 Ballen.

Update von Freitag, 2. September 2022, 12:37 Uhr: Thedinghausen – Seit etwa 5:30 Uhr am Freitagmorgen stehen in der Ortschaft Eißel in der Gemeinde Thedinghausen in Niedersachsen mehrere tausend Strohballen in Flammen. Die Feuerwehr ist derzeit mit einem Großaufgebot von bis zu 180 Rettungskräften im Einsatz, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreisfeuerwehrverbands Verden am Freitagmittag.

Aufgrund der schieren Menge brennender Strohballen lasse man diese kontrolliert abbrennen, wie es in der Pressemitteilung heißt. Mithilfe der Drohne der Kreisfeuerwehr Verden wurde die Umgebung durch eine Wärmebildkamera hinsichtlich einer möglichen Brandausbreitung überwacht. Die Bevölkerung wurde aufgrund der Rauchentwicklung bereits seit dem Morgen über Rundfunk und Warn-Apps aufgefordert, die Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Dicke Rauchschwaden stehen über dem Brand. In Eißel in der Gemeinde Thedinghausen sind am frühen Freitagmorgen mehrere tausend Strohballen in Flammen aufgegangen. © Kreisfeuerwehrverband Verden

Zum jetzigen Zeitpunkt ist ein Ende der Löscharbeiten vor Ort nicht absehbar. Einsatzleiter und Samtgemeindebrandmeister Martin Köster schätzte derweil, dass sich der Einsatz noch mehrere Stunden hinziehen wird und möglicherweise auch Nachlöscharbeiten in den kommenden Tagen erforderlich sein werden.

Update vom Freitag, 2. September 2022, 11:44 Uhr: Thedinghausen – Die Feuerwehr ist auch zur Mittagsstunde in der Ortschaft Eißel weiterhin mit dem Löschen von rund 3000 brennenden Strohballen beschäftigt. Über der Ortschaft steht eine dunkle Rauchsäule, die kilometerweit sichtbar ist. Das Stroh hatte am Morgen gegen 05:30 Uhr aus bisher noch ungeklärter Ursache Feuer gefangen.

Feuerinferno im Landkreis Verden: Feuerwehren seit den frühen Morgenstunden im Einsatz

„Wenn morgens 3000 Strohballen brennen, dann ist das schon ein krasser Anblick“, sagte Bastian Heming, Pressesprecher der Kreisfeuerwehr in Verden. Die Rauchsäule sei bereits sichtbar gewesen, als die Feuerwehr in den frühen Morgenstunden anrückte.

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot in Thedinghausen-Eißel im Einsatz. Aktuell ist noch nicht absehbar, wann der Einsatz zu Ende ist. © Kreisfeuerwehrverband Verden

Inzwischen wurden durch die Kameraden der verschiedenen Wehren, die im Einsatz sind, rund 2,5 Kilometer Schlauchleitung verlegt, um das Feuer unter Kontrolle zu bekommen. Dabei erhalten die Rettungskräfte tatkräftige Unterstützung aus der Bevölkerung, ansässigen Landwirten und Lohnunternehmen, wie Homing berichtete. „Landwirte fahren zum Beispiel Wasser für uns zur Einsatzstelle“, lobte er. Der Einsatz werde wohl noch den ganzen Tag über dauern.

Feuerinferno im Landkreis Verden: Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten

Update von Freitag, 2. September 2022, 9:10 Uhr: Thedinghausen – Seit Freitagmorgen brennt in der Gemeinde Thedinghausen im Landkreis Verden ein Lager mit mehreren tausend Strohballen lichterloh. Wie es heißt, befindet sich die brennende Fläche in direkter Nachbarschaft zu einem Bauernhof im Ortsteil Eißel. Eine Rauchsäule ist weithin über der Ortschaft sichtbar, berichtet die Feuerwehr am Freitagmorgen.

Die Dorfstraße ist momentan gesperrt und die Anwohner werden per Durchsagen im Radio dazu aufgefordert, die Fenster und Türen geschlossen zu halten. 160 Einsatzkräfte mehrerer umliegender Feuerwehren sind vermutlich noch bis zum Nachmittag, wenn nicht sogar bis in die Nacht damit beschäftigt, das gepresste Stroh auseinanderzufahren und abzulöschen.

Eine dunkle Rauchsäule ist seit Ausbruch des Feuers weithin sichtbar über der Dorfschaft Eißel in der Gemeinde Thedinghausen. © Kai Moorschlatt

Gut 1000 weitere Strohballen konnten von den Landwirten der Region in Zusammenarbeit mit den Einsatzkräften vor dem Brand geschützt werden, berichtet das Portal nwm-tv.de. Mit Traktoren und Radladern wird das brennende und qualmende Stroh derzeit auf einer angrenzenden Fläche auseinandergefahren und mit Wasser abgelöscht. Die Schadenshöhe dürfte, auch wenn es sich „nur“ um Strohballen handelt, allein aufgrund der Menge an verbrannten Stroh beträchtlich ausfallen.

Der unmittelbar an den Brand angrenzende Bio-Bauernhof, der neben dem Milchviehbetrieb auch einen Hofladen und eine Bio-Eisproduktion aus der hofeigenen Milch betreibt, kann zwar vor den Flammen geschützt werden. Doch auch für den Landwirt dürfte die Vernichtung des für den Winter eingelagerten Strohs zu massiven Problemen führen.

Erstmeldung von Freitag, 2. September 2022, 9:01 Uhr: Thedinghausen – Im Ortsteil Eißel von Thedinghausen (Landkreis Verden) in Niedersachsen ist am frühen Freitagmorgen ein Feuer in einem Strohlager ausgebrochen. Aktuell brennen dort rund 3000 Strohballen auf einem Feld, wie das Portal nwm-tv.de berichtet.

Ein Strohlager in Thedinghausen hat am Freitagmorgen Feuer gefangen. © Nord-West-Media TV

Aktuell ist die Feuerwehr mit etwa 160 Kräften vor Ort, heißt es. Laut Aussagen der Feuerwehr werden die Löscharbeiten bis weit in den Freitagnachmittag andauern.

Durch die Straßen in Eißel ziehen dicke Rauchschwaden, sodass die Anwohner der Wohnsiedlung durch die Rettungskräfte gebeten werden, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

