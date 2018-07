Einzige Zufahrt abgesackt: Ritzenbergen nahezu von der Welt abgeschnitten

Blender-Ritzenbergen - Die kleine Ortschaft Ritzenbergen ist seit Donnerstagmorgen (fast) von der Außenwelt abgeschnitten. Nach dem Bruch eines Grabendurchlasses aus Beton (80 Zentimer Durchmesser) ist die Ritzenberger Dorfstraße, die einzige Zufahrt zum Ort, voll gesperrt worden.

Absackungen hatte es an dieser Stelle bereits des Öfteren gegeben. Jetzt jedoch war das Loch so groß geworden, dass eine kurzfristige Vollsperrung nötig wurde. Ebenso kurzfristig rückte eine Fachfirma an, die mit den Reparaturarbeiten begann. Die Anwohner waren zuvor von Bauhofmitarbeitern über die bevorstehende „Abschottung“ informiert worden. Sie können mittlerweile eine Umleitungsstrecke am Deich entlang Richtung Oiste benutzen, die dadurch möglich wurde, dass der Mittelweserverband ein Teilstück eines eigentlich nicht befahrbaren Deichverteidigungsweges freigegeben hat.

Allgemein wird davon ausgegangen, dass undichte oder gebrochene Verbindungen zwischen den einzelnen Betonröhren zu Ausspülungen unter der Fahrbahn geführt haben. Die Erschütterungen durch schwere landwirtschaftliche Geräte taten dann im Laufe der Zeit ein übriges. Zudem wurden genau in diesem Bereich unterirdische Gänge und Futterreste (Mais) entdeckt. Das, so Beobachter vor Ort, lässt darauf schließen, dass sich hier Nutrias oder Bisamratten häuslich eingerichtet hatten und das Areal unterhöhlt haben.

Schweres Gerät im Einsatz

Die kaputten Betonrohre sind inzwischen aus über drei Metern Tiefe mithilfe schweren Geräts geborgen worden. Eine neue Röhre aus Kunststoff wurde bereits eingezogen. Bis alle Anschluss-, Erd- und Straßenbauarbeiten erledigt sind, dürfte es noch einige Tage dauern. Telefon-, Gas- und Stromleitungen, die ebenfalls hier entlanglaufen, sind vom Straßenbruch nicht betroffen.

Die Kosten für die aufwendigen Reparaturarbeiten auf der gemeindeeigenen Straße dürften sicherlich im deutlich fünfstelligen Euro-Bereich liegen.

sp