Straßenmeisterei: Einkerbungen an Linden nach Trieb-Schnitt in Thedinghausen ohne dauerhafte Folgen

Von: Philipp Köster

Einkerbungen an den Straßenbäumen entlang der Landesstraße nach Achim resultieren von den Trieb-Schnitten. 50 bis 100 pro Baum machen um der Praktikabilität willen ein nicht zu feines Vorgehen notwendig, so die Straßenmeisterei. © Jung

Thedinghausen – Als Carsten Jung vor Kurzem auf der Landesstraße von Lunsen in Richtung Achim unterwegs war, traute er seinen Augen zunächst nicht, als er die Straßenbäume am Rande sah. Sie waren offensichtlich bei Mäharbeiten an der Rinde beschädigt worden. Der Thedinghauser ist in Sorge: „Die Bäume werden mit Sicherheit einen langfristigen Schaden davontragen.“

So etwas müsse man mitbekommen, wenn man den Grünstreifen mäht, meint Jung.

In der Tat dokumentieren seine Fotos Einkerbungen, die offenbar von Einschnitten herrühren.

Christian Erdmann, Leiter der Straßenmeisterei Oyten, bestätigt, dass sich seine Mitarbeiter der Strecke angenommen haben. Vor dem Hintergrund der Arbeiten zur Verkehrssicherung – Sichtbehinderungen seien zu vermeiden – müssten die Triebe am Fuße dieser Linden zurückgeschnitten werden. Pro Baum sind das gerne 50 bis 100 Stück. „Wenn ich da mit der Rosenschere beigehe, dauert das Stunden“, sagt Erdmann, der zugibt: „Das sieht wild aus.“

Sicher sei das nicht die Art, die bei einer Prüfung zum Gartenbaumeister zum Erfolg führen würde, doch aus Gründen der Praktikabilität müsste sein Team so vorgehen. Die Freischneider würden statt mit einem Faden, wie man es vielleicht aus dem heimischen Garten kennt, mit einem Sägeblatt bestückt. Dann könne es zu Verletzungen an der Borke kommen, weil man den Freischneider nicht so gut führen könne.

Ein Leser befürchtet langfristige Schäden an den Linden. © Jung

18 Mitarbeiter müssten die rund 3500 Straßenbäume entlang des Zuständigkeitsbereichs der Straßenmeisterei Oyten, zu der auch die Samtgemeinde Thedinghausen gehört, pflegen beziehungsweise von diesen Trieben freischneiden. „Jedes Jahr.“ Linden seien komplizierter als beispielsweise Eichen, die der Chef der Straßenmeisterei bevorzugt, weil sie robust sind und tiefe Pfahlwurzeln ausbilden, auch wenn sie langsam wachsen. „Aber die Planer fragen uns ja nicht vor der Pflanzung .“ Insofern hat es das Team der Straßenmeisterei mit einem Erbe zu tun. „Die Bäume sind ja 40 bis 50 Jahre alt“, schätzt Christian Erdmann.

Vor allem: Sie haben schon viele dieser Mäharbeiten überstanden. „Auf den Fotos sind neben den frischen auch uralte Schnitte zu erkennen“, hat Erdmann bei Ansicht der Bilder von Carsten Jung gesehen. Und diese hätten den Linden genauso wenig Schaden zugefügt wie die frischen es tun würden. „Das macht denen nichts. Die stehen auch in 20 Jahren noch da.“

Lindenrinden sind sehr dick. In der Borke steckt laut Erdmann nicht mehr viel Leben. Die Versorgungsleitungen befinden sich weiter innen. „Anders wäre das bei Buchen.“ Wenn man dort die Rinde beschädigen würden, würde das auch den Baum treffen. Die Einkerbungen an den Linden würden nach und nach mit Flechten bedeckt. Eine Gefahr für den Fortbestand einer Linde gehe nicht von den Schneidearbeiten aus, sondern höchstens von Autos oder Lastern, die gegen den Baum prallten.

Erdmann betont: Wenn man diese Aufträge vergeben würde und die Mitarbeiter dann vorsichtig mit einer Rosenschere an die Triebe gehen würden, seien auch schnell hohe Kosten fällig. „Das will aber auch keiner.“

