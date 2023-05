„United 4“ rocken das Blender Strandfest

Von: Heiner Albrecht

Teilen

Mit ihrem Mix aus rockiger Volksmusik, Dancefloor und Metal sorgt die Band „United 4“ für Begeisterung beim Publikum. © Albrecht

Blender – Das Konzept des Blender Strandfestes ist wieder aufgegangen. Vor vier Jahren konnte das Feiervolk zum letzten Mal auf dem Festgelände in der Nähe des Blender Sees feiern. Am Wochenende sorgten Festwirt Sven Sottorf aus Verden und sein Team nun wieder mit großem Aufwand für eine Mega-Party mit der Band „United 4“, die eine begeisternde Show im Festzelt ablieferte.

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Blender unterstützten die geordnete Anfahrt und die Parkplatzeinweisung der Besucher. Zudem wurde für diesen Abend die Straße Mühlenberg zu einer Einbahnstraße umfunktioniert, was sich besonders in der Nacht als wirkungsvoll herausstellte.

Alle Fahrzeuge fuhren in eine Richtung, es gab keinen Gegenverkehr und somit viel Platz für eventuelle Rettungsfahrzeuge, Taxis und den Pendelbus, der gleich aus mehreren Richtungen eingerichtet war und gut angenommen wurde.

Vom abgeriegelten Eingangsbereich bekamen die Gäste einen ersten Eindruck, wie voll das Festzelt tatsächlich war. Ein riesiger Getränkepavillon vor dem Zelt und einige Stände für den Hunger waren stets dicht umlagert. Auch Toilettenwagen waren reichlich vor Ort. Und vom Festzelt nach draußen war die Musik unüberhörbar.

„Einmal im Jahr können wir es den Blenderanern wohl zumuten“, war aus Feuerwehrkreisen zu hören, zumal das Fest schon fast 60 Jahre alt ist und damit eine lange Tradition hat.

Im Zelt bot sich dann ein ganz ungewöhnliches Bild: Die Getränketheke war mittendrin und in Pagoden unterteilt. Drumherum waren Stehtische, einige Bänke und Tische – und umso weiter sich der Gast Richtung Bühne vorschob, desto dichter stand das tanzende und feiernde Partyvolk.

Nicht nur junge Leute, sondern auch das „Mittelalter“ gesellte sich unter die große Schar. Wer die Bühne erreichen wollte, musste sich anstrengen und um jeden Meter kämpfen. Es lohnte sich, denn auf der Bühne performte die Band „United 4“. Die vier Musiker brachten die Besucherinnen und Besucher im Festzelt mit rockiger Volksmusik, Dancefloor und Metal in Ekstase. Sänger „Mazze Glazze“ und seine Bandkollegen wissen aus jahrelanger Bühnenerfahrung, wie sie die Leute „einfangen“ können. Sie setzten dabei auf Musikstücke, die jeder kennt. Dazu spielten sie einige neue Songs und Lieder zum Mitgrölen.

„United 4“ bot zudem eine sehr ausgefeilte Bühnenshow. Die Bandmitglieder wechselten sogar ihre Kostüme und spielten Gitarrensoli auf dem Rücken – wie einst Musiklegende Jimi Hendrix.

So heiß es irgendwann im Festzelt war, so kalt war es draußen geworden, als die ersten Partygäste das Zelt verließen. Was drinnen gar nicht so aufgefallen war, fiel ihnen draußen sofort ins Auge: Etliche Plastikbecher lagen dort auf dem Boden. Veranstalter Sven Sottorf begründete die Wahl dieser Einwegbecher damit, dass diese noch in seinem Bestand waren und er sie mit Blick auf die erhöhten Hygieneauflagen wegen Corona bereits für das Strandfest 2020 angeschafft hatte.

„Es ist noch kein Jahr her, da waren Coronamaßnahmen allgegenwärtig. Heute denken viele nicht mehr dran. So haben die Becher noch einen guten Zweck erfüllt und werden über den Gelben Sack dem Recycling zugeführt. Wir haben nur den Aufwand, die achtlos weggestellten Becher einzusammeln, obwohl zahlreiche große Boxen zum Einwerfen bereitstanden“, resümierte Sottorf noch in der Nacht und sprach von einem guten Fest.

War in den vergangenen Jahren eine enorme Polizeipräsenz vor Ort, war von Ordnungshütern dieses Mal nichts zu sehen. Sie wurden auch nicht benötigt, denn ein Ordnungsdienst sorgte für die nötige Disziplin.