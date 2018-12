Stimmungsvolle Atmosphäre

„Ich bin doch nicht aus Zucker.“ Der Nikolaus verteilte gestern trotz Nieselregens kleine Geschenke an die artigen Kinder. - Fotos: ha

THEDINGHAUSEN - Pünktlich zum Anbruch der Dunkelheit kam gestern der Nikolaus um die Ecke und verteilte Kekse, Mandarinen und andere kleine Leckereien auf dem Nikolausmarkt in Thedinghausen an die Kinder.

Der Mann mit dem Rauschebart saß auf der Bank unter dem Taubenturm auf dem Rathausplatz, eingerahmt von Tannenbäumen, die von Thedinghauser Grundschülern bunt geschmückt worden waren. Viele Kinder sagten Gedichte auf oder überreichten ihren Wunschzettel an den Nikolaus. Natürlich gab es auch kleine Geschenke.

Die gemütliche Atmosphäre war gestern trotz des Regens ebenso zu spüren wie schon am trockenen Sonnabend. Die Gäste wurden stimmungsvoll auf die Adventszeit eingestimmt. Einen großen Anteil an der wohligen Atmosphäre dürfte dem etwas überarbeitetem Konzept des Marktes zuzuschreiben sein. Vor allem die vielen Lichterketten oder die geschmückten Tannenzweige schafften ein vorweihnachtliches Stimmungsbild. „Positiv war der sehr gute Besuch an beiden Tagen“, freute sich Marktmeister Manfred Masanek. Feuerschalen oder das kleine Kettenkarussell mitten im Geschehen versprühten Wohlfühlatmosphäre.

Das war auch Sarah aus Salzwedel aufgefallen, die in Morsum eine Veranstaltung besuchte und einen Abstecher nach Thedinghausen unternahm. Sie meinte: „Witzig, diese Wichtel als Verpackung für Weinflaschen mit Rentiernasen.“ So wie dieser Stand von Pam Koppe mit seinen vielen Mitbringseln zu Weihnachten hatten sich auch andere Anbieter in der etwas verkleinerten Rathausscheune postiert. „Wir mussten wegen des Umbaus des Rathauses alle ein wenig zusammenrücken“, hatte Masanek darin auch einen positiven Effekt erkannt.

Dass der Nikolausmarkt etwas besser im Ort angekommen ist, machte der Marktmeister an der Beteiligung vieler Vereine fest. „Das fing schon beim Kranzbinden im Vorfeld an. Auch der Feuerwehr--Losverkauf wirkte belebend“, lobte Masanek. Dass der gebundene Kranz zu schwer für die vorgesehenen Halterungen war, wurde unter der Kategorie „Lernprozess“ für das nächste Jahr mit aufgenommen. So verschönerte der 40 Meter lange Kranz die kleine Budenstadt.

Draußen drehte sich das Karussell für die Kinder. Duft von Glühwein und Gebratenem entging keiner Nase. Der Schulförderverein verkaufte Kaffee und Kuchen und die Zehntklässler der Gudewill-Schule besserten ihre Kasse für den Abschlussball mit Kinderschminken auf. - ha.