Zwei Gründe zum Feiern beim TSV Emtinghausen

Emtinghausen - Gleich zwei Gründe zum Feiern hatte der TSV Emtinghausen: Die Sparte Frauengymnastik besteht 50 -Jahre, und die Sparte Fitness & Gesundheit ist schon seit zehn Jahren sehr aktiv.

Zunächst begrüßte TSV-Vorsitzende und Gymnastik-Spartenleiterin Maria Wicke im Gemeinderaum die Damen aus der „alten Riege“ bei Kaffee und selbstgebackenen Kuchen und Torten. Bevor sie zuvor die Vergangenheit hatte aufleben lassen, machte die Vorsitzende deutlich, dass dem TSV mittlerweile 340 weibliche bei insgesamt 670 Mitgliedern angehören.

Zu den Anfängen führte sie aus: „Bei der Gründung des Turnvereins Emtinghausen am 19. Juni 1910 durften noch keine Mädchen und Frauen am Sportbetrieb teilnehmen. Jedoch bei einem Festakt im Dezember 1912 wurde schon eine Mädchen- und Damenriege erwähnt. 1913 traten offiziell neun Frauen dem Verein bei. In den darauffolgenden Jahren waren sie nicht mehr aus dem TSV wegzudenken“.

Nach vielen erfolgreichen Jahren kam 1968 der TSV fast zum Erliegen. Es wurde schon über eine Vereinsauflösung nachgedacht. Doch Carl Buschmann wurde 1. Vorsitzender, und mit ihm begann eine neue Blütezeit im TSV. Unter anderem regte er die Gründung einer Frauen-Gymnastikabteilung an.

Alle turnten in einheitlichen Anzügen, und viele legten Prüfungen für das Gymnastik-Abzeichen erfolgreich ab. Ab 1973 wurde in der langersehnten Turnhalle geübt und 1975 der neue Sportplatz eingeweiht. Die Gymnastikabteilung erfreute dabei das Publikum mit einer Reifengymnastik.

1977 gab es das erste Freundschaftsvölkerballspiel gegen Walsrode, wohin Helga Reiners Kontakte über ihre Schwester geknüpft hatte. Das erste richtige Völkerballturnier im September 1978 in Emtinghausen entwickelte sich zum harten Wettkampf. Eingeladen waren die Vereine Riede, Schwarme und Walsrode. Der Wanderpokal blieb in Emtinghausen. Viele aktive, gesellige Jahre folgten.

Am 19. Juni 1991 fand zum „Tag der Niedersachsen’ ein Staffellauf durch dieses Bundesland statt, dessen Route auch durch Emtinghausen führte. Den Staffelstab trugen die Gymnastikdamen in Richtung Syke-Gödestorf weiter. Im Oktober 1994 schloss sich eine Aerobic-Gruppe der Gymnastikgruppe an. 1997 wurde unter dem Motto „Fit ab 50“ ein neues Angebot am Vormittag eingerichtet.

„Seit Oktober 2010 steht uns Andrea Koch für beide Gruppen mit ihrem Fachwissen als Physiotherapeutin und Übungsleiterin zur Verfügung“, rundete Maria Wicke die Rückschau erfreut ab.

+ Klar, auch in der Fitness-Sparte macht Sport Spaß. Vorne rechts: Elke Westermann. © Behr

Inzwischen hatten die Mitglieder der Fitness- und Gesundheits-Sparte die Sporthalle nebenan „in Beschlag“ genommen. Sie zeigten in einer Übungsstunde mit allen vier Gruppen einiges aus ihrem Programm. Vorher ging auch hier Maria Wicke auf die Entwicklung der etwa 40 Mitglieder starken Sparte ein. „Als Elke Westermann 2005, nach 15 Jahren als Spartenleiterin im Korbball, das Amt abgab, war ihr klar, dass sie noch etwas Anderes machen wollte – auf dem Gebiet Gesundheitssport. Sie hat also eine Ausbildung angefangen und 2008 die 2. Lizenzstufe der Übungsleiter im Bereich Fitness- und Gesundheitssport erworben. Der Deutsche Turner-Bund zeichnet Sportvereine aus, die besondere gesundheitsfördernde Bewegungsangebote im Angebot haben. Nach Rücksprache mit dem Vorstand wurde beschlossen, entsprechende Kurse im TSV einzurichten. Im September 2008 war es soweit.

Der Gemeinderaum wurde bald zu klein. Der TSV konnte aber nach Renovierung der Mühle den Anbau für die Kurse ab 2010 anmieten. Der erste Gesundheitskurs lief unter dem Motto „Rückenfit“. Zwei weitere folgten im Laufe der Jahre, sodass der TSV mit dem „Pluspunkt Gesundheit“ ausgezeichnet wurde. Nach einem Schnupperkurs für Männer etablierte sich auch eine Männerfitness-Gruppe.

Elke Westermann hat die Leitung des Nordic Walking Mitte 2016 in die Hände von Dietmar Dreyer gegeben. Ab Sommer 2019 übernimmt zusätzlich Siegfried Valentin die Ausarbeitung der Strecken. erklärte Maria Wicke zum Schluss ihre Ausführungen, für die es reichlich Applaus gab.

Die Sparte schloss ihren Tag mit einem Pizza-Essen in fröhlicher Runde ab. - jb