Oyten reicht den Staffelstab an die Samtgemeinde Thedinghausen weiter

Von: Philipp Köster

Staffelstab-Übergabe beim Stadtradeln von Oyten nach Thedinghausen in der Mitte vor dem Achimer Rathaus: (v.l.) Sandra Röse, Bürgermeisterin Gemeinde Oyten, Anke Fahrenholz, Bürgermeisterin Samtgemeinde Thedinghausen, Stadtradelstar Maren Thalmann sowie die Organisatorinnen Anna Sivalingam (Thedinghausen) und Bettina Stoick-Perl (Oyten). © Walter

Übergabe auf halber Strecke: Oytens Bürgermeisterin Sandra Röse (l.) hat gestern Mittag vor dem Achimer Rathaus den Staffelstab der Stadtradeln-Kampagne an ihre Amtskollegin Anke Fahrenholz (2.v.l.) weitergereicht. Am Sonnabend geht es in der Samtgemeinde los. Einwohnerinnen und Einwohner in den vier Kommunen, Vereinsmitglieder oder in der Samtgemeinde Beschäftigte sind eingeladen, drei Wochen lang möglichst viel aufs Auto zu verzichten und sich dafür mit dem Fahrrad fortzubewegen.

Ambitioniertes Ziel sind 120 000 Gesamt-Kilometer. Die Verwaltung spendet einen Cent pro 1 000 Meter, um möglichst vier Bäume pflanzen zu können. Zur Übergabe kamen Fahrenholz und ihre Mitarbeiterin Anna Sivalingam (2.v.r) sowie Stadtradeln-Star Maren Thalmann (M.) mit dem Rad nach Achim, trotz Regenschauern. Röse und ihre Mitarbeiterin Bettina Stoick-Perl verzichteten aus ebendiesen witterungsbedingten Gründen. Sie hatten aber ja in den vergangenen drei Wochen auch genug in die Pedale getreten. Das laut Stoik-Perl „super Ergebnis“ in Oyten mit 79 743 Kilometern – einem Plus gegenüber dem Vorjahr von rund 20 000 Kilometern – von 271 Radelnden gilt es in der Samtgemeinde aber noch deutlich zu übertreffen. Eine Anmeldung ist im Netz unter stadtradeln.de/sg-thedinghausen möglich. pk / cwa/Foto: Walter