Das Caccino-Duo Antje Birnbaum (Lesung) und Heike Ziecke (Klavier) gastiert am 8. Dezember im Erbhof. Foto: ps

Thedinghausen – „Du spinnst wohl“, eine außergewöhnliche Adventsgeschichte für Klein und Groß, präsentiert der Förderkreis Erbhof am Sonntag, 8. Dezember. Von 16 Uhr an sind 24 Bilder von Kai Pannen mit dem Caccino-Duo Antje Birnbaum (Lesung) und Heike Ziecke (Klavier) im Renaissancesaal des Schlosses zu erleben.

Bei dieser konzertanten Lesung, heißt es in einer Pressemitteilung des Förderkreises, geht der grummeligen Spinne Karl-Heinz die Stubenfliege Bisy als köstlicher Festtagsbraten ins Netz, der nach bester Spinnenmanier zum Paket verschnürt bis Heiligabend im Netz baumeln soll. Allerdings ist das ruhige Leben nun vorbei, Karl-Heinz, der am liebsten auf dem Sofa chillt und Bücher liest, bekommt es mit einem äußerst gewitzten „Festtagsbraten“ zu tun. Immerhin bleiben Bisy nur 24 Tage, um Karl-Heinz von seinen Plänen abzubringen und der faulen Spinne so richtig auf die Nerven zu gehen. Die Geschichte wird mit Ausschnitten aus Kompositionen von M. Schoenmehl, Christopher Norton und W. Hiller gespielt.

Der Veranstalter verspricht ein großes Vergnügen für die ganze Familie. Das Caccini-Duo und der Förderkreis freuen sich auf zahlreiche Besucher jeden Alters im adventlich geschmückten Renaissancesaal.

Karten gibt es im Vorverkauf für fünf Euro für Kinder und zehn Euro für Erwachsene bei der Tourist-Information im Schloss Erbhof, Telefon 04204/8822, und bei Buch und Papier Lange in Thedinghausen, Braunschweiger Straße 55/56, Telefon 04204/294. Die Abendkasse ist geöffnet, soweit dann noch Karten vorhanden sind. Weitere Info zur Veranstaltung unter www.schloss-erbhof.de.