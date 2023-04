Spannende Lokal- und Regionalgeschichte aus Thedinghausen und umzu

Von: Philipp Köster

Die rückwärtige Front des Schlosses Erbhof. © Köster

Thedinghausen – Fans spannender wie tiefgründiger Lokalhistorie kommen in der nächsten Woche sicher auf ihre Kosten. Dann ist der Historiker Christian Kammann zu Gast in Thedinghausen und präsentiert an zwei Tagen die Ergebnisse seiner umfassenden Forschung zur frühneuzeitlichen Kulturgeschichte. Am Mittwoch, 26. April, stellt er ab 18 Uhr im Renaissancesaal des Schlosses sein Werk „Der Erbhof Thedinghausen – Die Geschichte eines niedersächsischen Herrenhofes und fürstlich-bremischen Frauenschlosses vom 16.

Jahrhundert bis heute“ vor. Wie hier schon einmal kurz erwähnt, geht es in diesem mehrere hundert Seiten dicken Buch um bestätigte, aber auch etliche neue Erkenntnisse zum Erbhof. „Reich illustriert, erzählt es die wechselvolle Historie des Erbhofes, dessen Hauptgebäude als eines der bedeutendsten erhaltenen profanen Bauwerke der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts im heutigen Norddeutschland gilt. Beleuchtet werden die Bau- und Wirtschaftsgeschichte der Anlage sowie die Biografien der Eigentümerinnen und Eigentümer sowie ihr Umfeld in den verschiedenen Zeitabschnitten vom 16. Jahrhundert bis heute“, heißt es dazu in der Einladung von Landschaftsverband Stade und Förderkreis Erbhof. Grußworte sprechen Michael Roesberg vom Landschaftsverband, Landrat Peter Bohlmann und Samtgemeindebürgermeisterin Anke Fahrenholz. Musikalisch umrahmt wird die Vorstellung von Hans-Dieter Renken am Cembalo.

Aufnahme aus den 1720er-Jahren vom Zentrum mit dem Erbhof, dem Amtshaus und weiteren Burgmannssitzen. © Förderkreis Schloss Erbhof

Einen Tag später, am Donnerstag, 27. April, hält der in Schweden lebende Historiker Kammann um 19.30 Uhr einen Vortrag mit dem Titel „Der Erbhof und andere ,Tatorte’ – Kulturgüter des Thedinghaus[en]er Raumes im Spannungsfeld zwischen Beseitigung und Bewahrung“. Auch darin sind laut dem Förderkreis-Vorsitzenden Gerd Schröder viele von Kammanns Forschungsergebnissen im Zusammenhang mit dem Erbhof und dem Fürsterzbischof Johann Friedrich enthalten.

In der Ankündigung zum Vortrag heißt es: Das Schloss, das als architektonische Perle der Renaissance und als das herausragende Baudenkmal weit und breit gilt, stand demnach im Lauf der Jahrhunderte mehrmals vor der Zerstörung. Andere Bau- und Gartendenkmäler in der Region hatten weniger Glück und gingen unter, darunter die Ausstattung der alten Kirchen in Lunsen und Thedinghausen sowie die überregional bedeutsamen Gartenanlagen des Gutes Sudweyhe in der Nachbarschaft. Die wechselnden Schicksale der im Vortrag vorgestellten Kulturgüter sind nicht nur Stoff für einen spannenden Kulturkrimi, sondern ermöglichen schlagwortartig eine Rekonstruktion der ehedem reichen frühneuzeitlichen Kulturlandschaft des Thedinghauser Raumes.

Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei, um Spenden wird gebeten.

Nach der Veranstaltung kann auch das am Tag vorher vorgestellte neue 550-seitige Buch über den Erbhof für 35 Euro im Renaissancesaal erworben werden. ps/pk

Zur Info: Christian Kammann Christian Kammann, geboren 1962 in Baruta (Venezuela), studierte Archäologie, Anthropologie und Betriebswirtschaftslehre an den Universitäten von Cambridge und Göttingen. Er lebt mit seiner Familie in Schweden. Zu den Veröffentlichungen des Frühneuzeit-Experten zählt das 1988 erschienene Buch „Die Agathenburg“, Geschichte eines bremischen Herrenhauses und seiner Gärten“, das mit dem Kulturpreis des Landkreises Stade ausgezeichnet wurde, sowie das 2014 erschienene Buch „Renaissancegärten in Bremen-Verden“.