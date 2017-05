Es kommen über 40 Jugendfeuerwehren

Samtgemeinde Thedinghausen - Ein wahres Highlight steht den sechs Jugendfeuerwehren der Samtgemeinde Thedinghausen am kommenden Sonntag, 21. Mai, bevor.

Sie richten dann den großen Kreis-Bundeswettbewerb der Jugendfeuerwehren aus dem Landkreis Verden aus, an dem über 40 Jugendwehren teilnehmen.

Schauplatz ist die Sportanlage bei der Gustav-England-Halle an der Lehmstraße in Thedinghausen. Die Akteure hoffen natürlich auch auf viele interessierte Besucher aus der Bevölkerung. Für das leibliche Wohl ist umfassend gesorgt.

Die Wettbewerbe beginnen um 10 Uhr. Zwischen 17 und 18 Uhr ist die Siegerehrung vorgesehen.

Die ersten vier Gruppen qualifizieren sich für die Teilnahme am Bezirkswettbewerb. Der läuft am 10. und 11. Juni in Loxstedt.

