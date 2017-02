Sinfonietta gastiert in der Lunser Kirche

Beate Weise ist Violin-Solistin des Abends. Die musikalische Leitung des Konzerts in Lunsen hat Rodrigo Blumenstock.

LUNSEN - Ein kleines Jubiläum ist zu feiern: Am Sonntag, 19. Februar, werden die Musikerinnen und Musiker der Sinfonietta Aller-Weser zum zehnten Mal in der Lunsener Kirche St. Cosmas und Damian zu Gast sein. Sie laden ein zu einem Konzert mit zwei musikalischen Highlights.

Eröffnet wird der Abend mit dem ersten Violinkonzert in g-moll von Max Bruch. Uraufgeführt wurde das Werk 1868. Ein melancholisches Konzert voller Sehnsucht. Es zählt zu den Vorzeigestücken der Romantik.

Das zweite Werk des Konzerts, die 5. Sinfonie in c-moll von Ludwig van Beethoven, gehört sicher zu den populärsten Stücken der klassischen Musik. Jeder kennt das prägnante Anfangsmotiv: drei markante Achtel auf G, gefolgt von einem langgezogenen Es: „ta-ta-ta-taa“.

„So pocht das Schicksal an die Pforte!“, soll der Komponist dieses Thema charakterisiert haben. Beethovens Fünfte erhielt daher den Beinamen „Schicksalssinfonie“.

Die musikalische Leitung des Konzerts in Lunsen hat Rodrigo Blumenstock. Als Oboist der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen hat er schon 2015 mit der Sinfonietta Aller-Weser als Solist gespielt.

Das Orchester freut sich, ihn jetzt als Gastdirigenten gewonnen zu haben.

Auch die Violin-Solistin des Abends, Beate Weis, ist Mitglied des renommierten Bremer Orchesters. Neben solistischen und kammermusikalischen Auftritten ist sie in der Musikvermittlung aktiv.

Die Sinfonietta Aller-Weser als Orchester dieser Region ist im Schwarmer Kulturzentrum „Robberts Huus“ beheimatet.

Seit fast zehn Jahren erarbeitet das Orchester jählich zwei Konzertprojekte.

Das Sinfonische Konzert in der Lunsener Kirche St. Cosmas und Damian beginnt um 18 Uhr. Wie in den Vorjahren ist der Eintritt frei. Am Ausgang wird um eine Spende zur Deckung der Kosten gebeten.