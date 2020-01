Es sind noch Kartoffeln da

Blender - Von Philipp Köster. Es war ein verspätetes Weihnachtsgeschenk: Dr. Rudolf und Schweder Lüdemann hatten vor Silvester zu einer Gratis-Kartoffelernte im Winter eingeladen. Auf ihrem Feld zwischen Ritzenbergen und Amedorf durften Freunde der gelben Knolle aktiv werden und sich die Körbe mit Kartoffeln der Sorte Belana füllen (wir berichteten). Ein Freund der Familie hatte es wegen der Witterung im vergangenen Jahr nicht geschafft, die Ernte einzubringen. Erst zu trocken, dann zu nass. Und weil es kaum Minusgrade gegeben hatte, waren die Kartoffeln nahezu unversehrt geblieben.

Dem Ruf sind Rudolf Lüdemann zufolge viele Familien mit ihren Kindern gefolgt. Dabei hatte es anfangs dann doch etwas mehr gefroren. Minus fünf Grad Celsius hatte der Daverdener Tierarzt und Landwirt auf seinem Thermometer abgelesen. Das hatte dazu geführt, dass einige Knollen im oberen Erdreich Frostschäden davongetragen hatten. Allerdings konnte das Kurzzeit-Erntepersonal dank des Frosts auch trockenen Fußes über den Acker laufen. Vor eigenen Wochen glich das Feld mit seinem Lössboden noch einer matschig-glitschigen Mondlandschaft.

Mit einem beherzten Spatenstich kam man zudem an unversehrte Exemplare. Vier Reihen Kartoffeln auf 1 300 Quadratmetern standen bei der Gratis-Ernte zur Verfügung. Noch immer sind Knollen im Boden. „Inzwischen muss man aber schon ganz nach hinten.“

Lüdemann ist nicht nur angetan von der großen Resonanz, die seine und des Sohnes Aktion hervorgerufen hat. Manche hätten sich auch erkenntlich gezeigt. Eine Familie habe sogar Geldscheine in ein Glas getan. Da Lüdemann seine Telefonnummer am Feld hinterlassen hatte, konnte er ein Treffen zur Übergabe vermitteln.

Ein Paar aus Asendorf bedankte sich mit einer Flasche Sekt, die es an Lüdemanns Stall in Blender überreichte. Und auch der Langwedeler Bürgermeister Andreas Brandt war dem Tierarzt zufolge mit seinen Söhnen auf dem Acker und bedankte sich bei Lüdemann.

Wer noch Kartoffeln ernten möchte, muss einfach zum Feld am Ritzenberger Weg gegenüber der Hausnummer 11 fahren. Rudolf Lüdemann zufolge sind die Knollen sogar mehrere Wochen lagerfähig, vorausgesetzt man säubert sie und verstaut sie dann kühl und dunkel.

Und was macht man mit den Kartoffeln vom Lüdemannschen Acker? Ein Klassiker ist ein schönes Gratin. Für vier Personen eine große Auflaufform mit einer reellen ausgepressten Knoblauchzehe einreiben und / oder mit Butter einfetten. Acht bis neun ordentliche Kartoffeln schälen und säubern. Die Hälfte davon in nicht zu dicken Scheiben mit dem Küchenhobel in die Schale einhobeln.

In einem hohen Messbecher etwa 300 Milliliter Milch und einen Becher Sahne mit einem Ei, einer fein geschnittenen Zwiebel, einer weiteren gepressten Knoblauchzehe, etwas Salz, Pfeffer, Oregano, Thymian, Paprika und einem Esslöffel Gemüsebrühe verquirlen.

Die Hälfte dieser Soße über die gehobelten und leicht gelockerten Kartoffeln gießen. Dann je nach Lust und Laune Tomaten- und / oder Zucchinischeiben, zuvor fünf Minuten angedünsteten und halbierten Rosenkohl oder Brokkoli auf die Kartoffeln geben, mit Pfeffer und Salz nach Geschmack nachwürzen. Etwas Käse drüberstreuen, zum Beispiel, Parmesan, Feta oder Gouda, was gerade wegmuss.

Im Anschluss die übrigen Kartoffeln auf die Zutaten hobeln, verteilen und etwas lockern, damit die Scheiben nicht aneinanderkleben. Die restliche Menge der Ei-Milch-Sahne-Soße verteilen, womöglich etwas nachwürzen.

Das Ganze auf einen Rost in den auf 180 Grad (Ober- und Unterhitze) vorgeheizten Backofen schieben und etwa 30 Minuten garen. Danach das Gratin aus dem Ofen holen, mit Speckwürfeln oder Baconscheiben und Käse bestreuen und noch mal gute 20 bis 30 Minuten in den Ofen damit. Die Kartoffeln sind ja nicht vorgekocht und müssen gar werden.

Vegetarier verzichten natürlich auf den Speck und erhöhen gegebenenfalls die Käsemenge.

Dazu schmeckt ein grüner Salat. Fleischfans braten sich noch ein Steak vom Schwein oder Rind dazu. Geht aber auch als unbegleiteter Hauptgang. Mahlzeit!