Riede – Zahlreiche Ehrungen und interessante Berichte waren im Festsaal des Gasthauses Scholvin-Ortmann die Highlights der Jahreshauptversammlung des MTV Riede. Dazu hieß Vorsitzende Anja Lange mehr als 70 Mitglieder sowie die Ehrenmitglieder Wilhelm Otten und Ewald Winkelmann und auch Bürgermeister Jürgen Winkelmann willkommen.

Lange hatte ihren Jahresbericht unter die Überschrift „Eine stabile und erfolgreiche Mannschaft nutzt die sichere Kraft der Vielfalt“ gestellt. Der Start ins vergangene Jahr, so die Vorsitzende, war sehr arbeitsintensiv mit dem 15. JFK-Cup und den Karnevalsveranstaltungen.

16 Sparten haben sich im MTV etabliert, darunter die neue Sparte Basketball. Erstmals konnte die Sportabzeichenabnahme mit 101 Teilnehmern die Hunderter-Marke knacken. Darüber freute sich das Abnahme-Trio Ina Weigel, Michaela Lustermann und Helga Zabywalski ganz besonders. Aufgrund fehlender aktiver Mitglieder musste das Musikkorps des MTV seine öffentlichen Auftritte einstellen, aber die Musiker treffen sich weiterhin zum Musizieren.

Die Mitgliederzahl im MTV kletterte auf 997 und der Verein hofft, bald die Tausender-Marke zu überschreiten. „Deshalb starten wir eine Aktion unter dem Motto ‚Fit in den Frühling, jetzt Mitglied werden‘. Wir bieten Neumitgliedern dabei den Erlass der Anmeldegebühr und einen beitragslosen Eintrittsmonat an“, so Anja Lange.

Die Vereins-Geschäftsstelle wird wie seit 22 Jahren auch weiterhin von Heike Göbber engagiert und routiniert geführt. Der MTV unterhält Kooperationen im Tennis mit dem TSV Emtinghausen, im Jugendfußball mit dem TSV Emtinghausen und dem TSV Thedinghausen (JSG Löwen) sowie im Fitnessbereich mit der Firma Dassbeck in Dreye und mit dem TuS Sudweyhe.

Für nächstes Jahr ist eine Grundsanierung der Segelhorst-Sportplätze vorgesehen. Anja Lange erinnerte daran, dass im Übungsleiterraum der Sporthalle und im Büro des Sportlerheims Segelhorst jeweils ein Defibrillator zur Verfügung steht.

Da Kassenführer Axel Heller berufsbedingt nicht an der Versammlung teilnehmen konnte, übernahm die Vorsitzende auch seinen Part und erläuterte die Einnahmen und Ausgaben des Sportvereins.

Die Berichte der Spartenleiter gaben einen Einblick in die jeweiligen Aktivitäten.

Umfangreich gestalteten sich die Ehrungen. Dabei erfuhr die elfjährige Jarla Meyer-Kohlhoff eine ganz besondere Würdigung als Kreismeisterin im Dreikampf W10 sowie U12, Mannschafts-Kreismeisterin und mit drei ersten Plätzen in der aktuellen Jahresbestenliste. Trainiert wird die junge Leichtathletin des MTV Riede von Andreas Kehlenbeck.

Einstimmig wiedergewählt wurden in der Versammlung der 2. Vorsitzende Ralf Böse, Kassenführer Axel Heller, Jugendwartin Dagmar Behn, Referent für Öffentlichkeitsarbeit Danny Ohliger und die Ehrenratsmitglieder Johannes Schierloh, Rosemarie Conrad und Hermann Bollmann (neu). Nach fast 20 Jahren Tätigkeit im MTV-Jugendförderkreis übergab Mitbegründer Danny Ohliger sein Aufgabengebiet an Nachfolger Marcel Bremer. Somit wird Bremer mit Heiner Schumacher zusammen der Hauptansprechpartner im Förderkreis sein.

Am 30. März von 9 bis 12 Uhr nimmt der MTV an der Aktion „Saubere Landschaft“ in Riede teil. jb