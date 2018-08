„Voice Over Piano“ setzt musikalische Glanzpunkte im Erbhofgarten

Showprogramm geht unter die Haut

+ Ein Highlight: Sara Daehn (vorne) und ihr Ensemble präsentieren Ausschnitte ais „Phantom der Oper“. - Fotos: Albrecht

Thedinghausen - „Voice Over Piano“ drehte am Samstagabend im Rahmen des Gartenkultur-Musikfestivals im Erbhofgarten in Thedinghausen voll auf und begeisterte rund 300 Gäste mit einem Mix aus Musical, Rock und Pop.