Seniorenresidenz und Infrastruktur

Rieder Bau- und Ökologieausschuss tagt

RIEDE - Mit „erforderlichen Infrastrukturmaßnahmen im Zusammenhang mit der geplanten Seniorenresidenz in Riede“ beschäftigt sich der dortige Ausschuss für Bau, Planung und Ökologie auf seiner öffentlichen Sitzung am Dienstag, 28. August. Der Ausschuss tagt dann ab 19.30 Uhr in der Felder Gaststätte Schierloh.