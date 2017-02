Seit 60 Jahren Jubel, Trubel, Heiterkeit

Die MTV-Karnevalisten wollen es in Riede wieder richtig krachen lassen.

Riede - 60 Jahre Rieder Karneval – 60 Jahre Frohsinn und Jubel, Trubel, Heiterkeit. Am 25. und 26. Februar wird zu diesem Jubiläum besonders viel los sein und die Stimmung in der „Heinz-Schreiber-Karnevalsarena“ ungeahnte Höhen erreichen. In diesem Jahr regiert das Prinzenpaar Jessica I und Jan II.

Die große Prunksitzung am Sonnabend, 25. Februar, beginnt um 20.11 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr. Am Sonntag, 26. Februar, ist das Sitzungsprogramm um 15.11 Uhr – Einlass 14 Uhr – noch einmal zu erleben.

Der MTV Riede ist seit vielen Jahren Top-Karnevalsadresse im Großraum der Landkreise Verden, Diepholz und darüber hinaus. 1950 begann alles mit einem Maskenball bei Scholvin-Ortmann, Die Gedanken einiger MTVer aber wanderten schon weiter. Die Betreffenden knüpften Kontakte zum Verein der Rheinländer in Bremen, und am 2. Februar 1957 wurde der erste Karneval in Riede gefeiert.

Nach vier Jahren Unterstützung durch die Bremer Karnevalisten konnten die Rieder „auf eigenen Beinen“ stehen. Jahr für Jahr wurden die Programme erweitert.

Heute ist der Karneval in Riede nicht mehr wegzudenken. Er gehört als Topereignis mit zum Leben der Gemeinde. Seit einigen Jahren steht die großräumige „Heinz-Schreiber-Halle“ zur Verfügung.

Karnevalspräsident Jan-Cord Ortmann hält natürlich alle Fäden in der Hand. Der MTV Riede präsentiert am 25. und 26. Februar gemeinsam mit Veranstalter und „Barbarossa“-Wirt Bernhard Helmke aus Bruchhausen-Vilsen eine große Show.

Die Stimmungsband „UP!“ sorgt an beiden Tagen für den absoluten karnevalistischen Sound.

Nach dem Programm am Sonnabend ist ab 23 Uhr große Party angesagt. Dazu sind auch Gäste, die nicht das vorhergegangene Programm genossen haben und nur auf der Fete feiern wollen, herzlich willkommen. Gegen einen Obolus von fünf Euro sind sie dabei.

Während der Sonnabend bereits ausverkauft ist, stehen für Sonntag noch Karten zur Verfügung. Näheres ist unter Telefon 04294-79 51 99 oder 04294-485 zu erfahren.

Jan-Cord Ortmann gelang es erstmals seit vielen Jahren, auch wieder einen Mann für die Bütt zu gewinnen: Pino Sabetta, der humoristisch einiges als Neubürger in Riede erzählt. Zum Auftakt wird „Abba“ für die richtige Programm-Einstimmung sorgen.

Mehr als 100 Aktive füllen die große Showbühne der Narhalla. Neben dem Prinzenpaar Jessica I und Jan II (Rektorik), dem Elferrat, der Prinzengarde mit Funkenmariechen Anna Jäger und Offizier Clemens Irps sind außerdem dabei: die „Hupfdohlen“, „Schildflöten“, „Muschelschubser“, das Traditionsballett „Rote Funken“, „Obsession“, sowie das „Heiße Sextett“ mit einem halben Dutzend gestandener Männer.

Natürlich wird auch wieder die donnernde Konfettikanone abgeschossen. Danach folgt das große Finale.

Am Sonntag startet um 15.11 Uhr das gleiche Programm für Jung und Alt. Das MTV-Musikkorps stimmt vor Beginn musikalisch auf das kommende Geschehen ein. Erweitert wird das Programm durch die Garde des Karnevalsvereins Bremen Rot/Weiß mit zwei Showtänzen und durch die „MTV-Tweeties“.

Unter den Gästen wird auch das Stadtprinzenpaar aus Bremen sein. An diesem Nachmittag werden separat eine Kuchenauswahl und Kaffee angeboten. Vor der Halle stehen kulinarische Genüsse zum Verzehr bereit. Bleibt nur noch der freudige Ruf: „Riede-Helau!“ jb