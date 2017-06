Ada Dahme aus Riede: „Seit ewigen Tieten bün ik Werder-Fan“

Sie wird heute 90 Jahre

+ © Behr Ada Dahme ist mit 90 Jahren noch sehr agil, schnackt gerne platt und ist Werder-Fan. © Behr

Riede - Am 2. Juni 1927 erblickte Ada (Adelheid) Dahme, geborene Wendt, in Bremen das Licht der Welt. Es gibt kaum jemanden in Riede, der Ada nicht kennt. Sie ist eine sehr beliebte Frau, die sich auch in der Gemeinde engagiert, sich hier einen Namen gemacht hat und gerne platt schnackt.